Tradizionalmente, il settore IT ha fatto affidamento su strategie di sicurezza perimetrale per proteggere le proprie risorse più importanti, come i dati degli utenti e la proprietà intellettuale. Queste strategie di sicurezza implicano l'uso di firewall e altri strumenti basati sulla rete per esaminare e convalidare gli utenti che accedono ed escono dalla rete. Tuttavia, la trasformazione digitale e il passaggio all'infrastruttura di cloud ibrido stanno cambiando il modo in cui le aziende svolgono le proprie attività. Non è più sufficiente fare affidamento sul perimetro di rete.

Molte organizzazioni stanno anche adeguando i loro modelli di business. Offrono le nuove esperienze digitali desiderate dai clienti, abilitando una forza lavoro globale e disparata. Gli eventi recenti hanno solo accelerato questo percorso di trasformazione digitale. Improvvisamente, le organizzazioni hanno migliaia di individui che si collegano dai computer di casa al di fuori del controllo del reparto IT. Utenti, dati e risorse sparsi per tutto il globo, che rendono difficile una connessione rapida e sicura. Inoltre, senza una tradizionale infrastruttura in sede per la protezione, gli ambienti domestici dei dipendenti sono più vulnerabili, mettendo a rischio l'azienda.

A complicare ulteriormente le cose, molte aziende stanno attualmente utilizzando un insieme eterogeneo di soluzioni di sicurezza e strumenti con un basso livello di integrazione. Di conseguenza, i team della sicurezza dedicano più tempo alle attività manuali. Non dispongono del contesto e degli insight necessari per ridurre in modo efficace la superficie di attacco dell'azienda. La crescita delle violazioni dei dati e l'aumento delle normative globali hanno complicato la protezione delle reti. Per il contesto, il costo medio di una violazione dei dati corrisponde a circa 4 milioni di dollari, tra sanzioni e affari persi.

Applicazioni, utenti e dispositivi richiedono un accesso rapido e sicuro ai dati, al punto che, per proteggerli in modo adeguato, è stato creato un intero settore di strumenti e architetture di sicurezza. Zero trust risponde alle esigenze di sicurezza di questo ambiente cloud ibrido basato sui dati. Fornisce alle organizzazioni protezione continua e adattiva per utenti, dati e asset, oltre alla capacità di gestire le minacce in modo proattivo. In altre parole, la pratica di non fidarsi mai ed eseguire sempre le verifiche mira a proteggere qualsiasi utente, dispositivo e connessione per ogni singola transazione. L'applicazione di un framework zero trust può anche aiutare i difensori a ottenere insight sulle proprie attività di sicurezza. Possono applicare politiche di potezione in modo coerente e rilevare e rispondere alle minacce in modo più rapido e preciso. Tuttavia, produce anche diversi vantaggi collaterali, come ad esempio: