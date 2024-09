Cos'è SASE?

SASE è la combinazione, o convergenza, di due tecnologie principali: SD-WAN (software-defined wide area networking) e SSE (secure service edge). Il funzionamento di SASE può essere compreso più facilmente se prima si comprende il funzionamento di ciascuna di queste tecnologie.

SD-WAN

Una SD-WAN è una WAN (wide-area network) che è stata virtualizzata, più o meno allo stesso modo in cui vengono virtualizzati i server. Separa le funzionalità di rete dall'hardware sottostante — connessioni, switch, router, gateway — per creare un pool di capacità di rete e capacità di sicurezza di rete che possono essere suddivise, aggregate e applicate al traffico sotto il controllo del software.

Le WAN tradizionali sono state progettate per collegare gli utenti per connettere gli utenti nelle filiali aziendali alle applicazioni in un data center aziendale centrale, solitamente tramite connessioni di rete dedicate, private e costose. I router installati presso ogni filiale controllavano e assegnavano la priorità al traffico per garantire prestazioni ottimali delle applicazioni più importanti. Le funzioni di sicurezza, come l'analisi dei pacchetti e la codifica dei dati, venivano applicate nel data center centrale.

Le SD-WAN sono state originariamente sviluppate per consentire alle organizzazioni di duplicare le proprie funzionalità WAN su un'infrastruttura internet più scalabile e meno costosa. Tuttavia, la domanda di SD-WAN è aumentata poiché sempre più aziende hanno iniziato ad adottare i servizi cloud prima ancora di essere del tutto pronte a fidarsi della sicurezza di Internet. Il modello di sicurezza WAN è stato messo in discussione: l'instradamento di volumi sempre crescenti di traffico destinato a Internet attraverso il data center aziendale ha creato un costoso collo di bottiglia, causando il peggioramento delle prestazioni e dell'esperienza utente.

SD-WAN elimina questo collo di bottiglia consentendo di applicare la sicurezza al traffico nel punto di connessione, invece di forzare l'instradamento del traffico verso la sicurezza. Consente alle organizzazioni di stabilire connessioni dirette, protette e ottimizzate tra gli utenti e tutto ciò di cui essi hanno bisogno — app Saas (software-as-a-service), risorse cloud o servizi internet pubblici.

SSE

Un altro termine coniato da Gartner, SSE è "la metà di sicurezza di SASE." Gartner definisce SSE come la convergenza di tre tecnologie chiave per la sicurezza nativa del cloud:

SWG (Secure web gateway). Un SWG è un controllo bidirezionale del traffico internet. Impedisce al traffico dannoso di raggiungere le risorse di rete, utilizzando tecniche come il filtraggio del traffico e l'ispezione delle query DNS (Domain Name System) per identificare e bloccare malware, ransomware e altre minacce informatiche. Inoltre, impedisce agli utenti autorizzati di collegarsi a siti Web sospetti: invece di collegarsi direttamente a Internet, gli utenti e gli endpoint si collegano all'SWG, attraverso il quale possono accedere solo alle risorse approvate (ad esempio data center on premise, applicazioni aziendali e servizi e applicazioni cloud).

CASB (Cloud access security broker). I CASB si trovano tra gli utenti e le applicazioni e le risorse cloud. I CASB applicano politiche di sicurezza aziendali come la codifica, il controllo degli accessi e il rilevamento di malware quando gli utenti accedono al cloud, indipendentemente da dove o dal modo in cui viene effettuata la connessione — e possono farlo senza installare software sul dispositivo endpoint; in questo modo, rappresentano la soluzione ideale per la protezione di BYOD (bring your own device) e altri casi d'uso di trasformazione della forza lavoro. Altri CASB possono applicare le politiche di sicurezza anche quando gli utenti si collegano a risorse cloud sconosciute.

ZTNA (Zero trust network access). Un approccio zero trust all'accesso alla rete è un tipo di approccio che convalida continuamente tutti gli utenti e le entità, siano essi all'esterno o già all'interno della rete. Agli utenti e alle entità convalidati viene concesso l'accesso con privilegi minimi necessario per completare le proprie attività. Tutti gli utenti e le entità sono obbligati a eseguire nuovamente la convalida ogni volta che il relativo contesto viene modificato, e ogni interazione di dati viene autenticata pacchetto per pacchetto fino al termine della sessione di connessione.

ZTNA non è un prodotto di sicurezza in sé, ma un approccio alla sicurezza di rete implementato utilizzando diverse tecnologie, tra cui IAM (identity and access management), MFA (multi-factor authentication), UEBA (user and entity behavior analytics) e varie soluzioni di rilevazione e risposta alle minacce.

Le piattaforme SASE dei singoli fornitori possono includere altre funzionalità di sicurezza e prevenzione delle minacce, tra cui FWaaS (firewall as a service), DLP (data loss prevention), NAC (network access control) ed EPP (endpoint protection platform).

Unione delle varie tecnologie

Le soluzioni SASE utilizzano SD-WAN per fornire servizi di sicurezza SSE a utenti, dispositivi e altri endpoint nei punti in cui viene eseguita la connessione o in prossimità di tali punti, al perimetro della rete.

Nello specifico, invece di rimandare tutto il traffico a un data center centrale per l'ispezione e la codifica, le architetture SASE indirizzano il traffico verso POP (points of presence) distribuiti che si trovano vicino all'utente finale o all'endpoint. I PoP sono di proprietà del provider di servizi SASE o stabiliti presso un data center del fornitore di terza parti. Il PoP protegge il traffico utilizzando i servizi SSE forniti dal cloud, quindi l' utente o l'endpoint è connesso a cloud pubblici e privati, applicazioni SaaS (software-as-a-service), Internet pubblico o qualsiasi altra risorsa.