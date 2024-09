I principali requisiti di sicurezza restano gli stessi sia per i dispositivi mobili che per i computer fissi. In linea di massima, i requisiti preservano e proteggono la riservatezza, l'integrità, l'identità e il non ripudio.

Tuttavia, al giorno d'oggi le tendenze in materia di sicurezza dei dispositivi mobili danno vita a nuove sfide e opportunità che richiedono una ridefinizione della sicurezza per i dispositivi informatici personali. Ad esempio, le capacità e le aspettative variano in base alla dimensione e al fattore di forma del dispositivo, ai progressi nelle tecnologie di sicurezza, alle strategie di minaccia in rapida evoluzione e all'interazione con il dispositivo, come tocco, audio e video.

I team di sicurezza e le organizzazioni IT devono riconsiderare il modo in cui soddisfare i requisiti di sicurezza alla luce delle capacità dei dispositivi, del panorama delle minacce ai dispositivi mobili e delle mutevoli aspettative degli utenti. In altri termini, questi professionisti devono proteggere molteplici vulnerabilità all'interno dell'ambiente dinamico e in forte crescita dei dispositivi mobili. Un ambiente mobile sicuro garantisce la protezione in sei aree principali: EMM (Enterprise Mobility Management), sicurezza delle e-mail, protezione degli endpoint, VPN, gateway sicuri e broker di accesso al cloud.