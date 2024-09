Dispositivi di proprietà dell’utente (Bring your own device, BYOD)



L’acronimo BYOD indica l’uso per lavoro, da parte dei dipendenti, di dispositivi mobili personali, anziché appositamente forniti dall’azienda. L’applicazione della sicurezza aziendale ai dispositivi mobili personali è più difficile rispetto alla fornitura diretta dei dispositivi. Ma: il BYOD è in voga, specialmente tra i dipendenti più giovani. Le organizzazioni accettano il compromesso, per aumentare la soddisfazione e la produttività dei collaboratori. Il BYOD, inoltre, può risultare economicamente conveniente, in quanto elimina l’esigenza di acquistare ulteriore hardware.

Enterprise mobility management

L’acronimo EMM (Enterprise Mobility Management) indica una formula più ampia di gestione dei dispositivi mobili. Oltre al dispositivo in sé, all’utente e ai suoi dati, l'EMM include la gestione di applicazioni ed endpoint, più il BYOD. Le soluzioni EMM sono estremamente scalabili e, grazie alle nuove funzioni per la sicurezza alimentate dall’analytics AI, offrono insight e avvisi in tempo reale su migliaia di comportamenti e attività, provenienti simultaneamente da più origini.

Unified endpoint management

UEM (Unified Endpoint Management) indica l’integrazione e l’evoluzione di MDM ed EMM. Risolve più problematiche legate alla sicurezza di IoT, desktop e ulteriori dispositivi mobili. Le soluzioni UEM aiutano le aziende a proteggere e controllare l’intero ambiente IT e i suoi endpoint, quali smartphone, tablet, laptop e desktop. Le soluzioni UEM aiutano anche a proteggere i dati personali, le applicazioni, i contenuti dei rispettivi utenti, nonché i dati dell’azienda. Con un sistema UEM agile, l’azienda può scegliere soluzioni scalabili in base alle esigenze, che si tratti di un unico sistema operativo o di vari dispositivi su piattaforme differenti, come Apple iOS iPhone, Android, Microsoft Windows, macOS e Chrome OS. Le soluzioni UEM mature sono alimentate dall’apprendimento automatico e dall’AI, che aiutano l’IT dell’azienda a prendere decisioni rapide, basate su dati e analytics in tempo reale.