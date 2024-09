Secondo la ricerca IDC U.S. Enterprise Workspace Management and Security Survey, 2021, nel 2021 le minacce informatiche più frequenti sono state il phishing su e-mail e quello su SMS: le organizzazioni devono quindi proteggere tutti i propri endpoint mobili e incrementare il livello di sicurezza in linea con l'architettura zero-trust.

Le soluzioni per la gestione dei dispositivi mobili (MDM) efficaci offrono funzionalità avanzate per stare al passo con un landscape mobile in continua evoluzione. I leader IT e della sicurezza devono gestire laptop, desktop, smartphone, tablet e dispositivi indossabili e Internet of Things (IoT) per piccole imprese e grandi aziende.

IBM Security Maas360 è un prodotto UEM completo che ti aiuta a gestire i dispositivi mobili della tua organizzazione. Offre:

Gestione di iOS, Android e iPadOS

Sicurezza mobile

Identity as a service (IDaaS)

Autenticazione a più fattori (MFA)

Intelligenza artificiale (AI) e real-time analytics della qualità dei dati

Sono disponibili il controllo remoto, la gestione app e l'integrazione con app di terze parti

Avere visibilità e gestione degli endpoint adeguate a un'ampia gamma di dispositivi e sistemi operativi può sembrare una sfida difficile che può essere affrontata utilizzando la strategia di gestione dei dispositivi mobili (MDM) e gli strumenti giusti.