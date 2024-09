Gestione dei dispositivi mobili (MDM, Mobile device management) La gestione dei dispositivi mobili (MDM) è alla base di qualsiasi implementazione UEM. Le soluzioni UEM offrono un'ampia gamma di strumenti per la cybersecurity e la produttività, ma nessuno è davvero efficace se i dispositivi stessi non sono abilitati e gestiti a livello base. Le funzionalità di gestione dei dispositivi mobili (MDM) di IBM MaaS360 forniscono policy basate su API, automazione, supporto per tutti i sistemi operativi, regole di conformità e distribuzione di app che costituiscono la base di qualsiasi piattaforma di gestione dei dispositivi mobili (MDM). IBM MaaS360 gestisce sistemi operativi mobili come iOS, Android, iPadOS, ChromeOS.

BYOD (porta il tuo dispositivo) BYOD è una politica aziendale che consente ai dipendenti di essere più mobili, ovvero di lavorare ovunque si trovino e di migliorare il loro spazio di lavoro digitale. In parole povere, il BYOD incoraggia l'uso di dispositivi personali (smartphone, tablet, laptop e accessori indossabili) per accedere ai dati aziendali ovunque ci si trovi. Dai container nativi alle funzioni per sviluppatori, come la registrazione degli utenti e Android Enterprise, IBM Maas360 supporta tutti i tipi di BYOD, la distribuzione e il controllo da remoto per la gestione IT produttiva.

Sicurezza mobile CIO e CISO necessitano di strumenti e tecniche che consentano il provisioning, la correzione rapida e la distribuzione flessibile di app, contenuti e risorse su tutti i dispositivi. Hanno bisogno di una sicurezza mobile che si situi entro i confini della loro strategia. Scopri come l’AI assicura in tempo pressoché reale insight attivabili sui rischi, come il rilevamento nativo del malware tiene d’occhio le app sospette e come la difesa dalle minacce mobili risponde alle minacce a livello di rete, utenti, dispositivi dati, ancor prima di poterne essere colpita. Più degli strumenti UEM standard, IBM MaaS360 riunisce la gestione degli endpoint e sicurezza in un'unica console.