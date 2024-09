I responsabili della manutenzione tecnica affrontano molte sfide, tra cui quella di attrarre e trattenere i talenti, a volte sempre più rari, o l’insufficiente formazione dei lavoratori, o costi operativi crescenti e la carenza di tecnologie per la gestione di risorse complesse e di esigenze di servizio sempre più estese. La chiave per affrontare tali sfide è l’utilizzo di un software in grado di automatizzare una serie di attività, per ridurre la pressione sulla forza lavoro, migliorare la trasmissione delle conoscenze e fornire funzionalità che siano di supporto ai tecnici sul campo.

I tecnici dediti ai servizi mobili affrontano sfide quali i conflitti nella programmazione, la capacità di ottenere determinati dati, le comunicazioni errate sulle mansioni e l’organizzazione di trasferimenti di andata e ritorno. Per superarle, devono essere disponibili, su telefoni e tablet, più funzionalità CMMS dal sistema principale, tra cui l’opzione di consultare gli storici della manutenzione di una risorsa, accedere alle specifiche tecniche e ai dati di posizionamento GIS, esaminare i dati delle commesse, effettuare fatturazioni e comunicare in tempo reale.

Molte aziende, infine, hanno implementato, nel tempo, diverse soluzioni separate e si ritrovano ora con strumenti differenti che non sono in grado di interagire fra loro. Per un corretto funzionamento della gestione del servizio sul campo è necessario disporre di soluzioni end-to-end coesive e integrate, facili da usare da parte dei team sul campo e in grado di fornire dashboard che offrano una visibilità panaziendale delle risorse.