Dalle chiamate di servizio di routine alle ispezioni da remoto, i tecnici possono lavorare in maniera diversa in base alle loro conoscenze. Tuttavia, man mano che gli asset diventano più intelligenti e più connessi, aumentano le informazioni necessarie per la loro manutenzione e gestione. Come possono i tecnici restare al passo? Con l'AI e una piattaforma mobile.

Le soluzioni IBM® Maximo per dispositivi mobili offrono assistenza da remoto basata sull'AI, lo storico degli asset in tempo reale e dati operativi da sensori di sicurezza, dispositivi indossabili e interfacce diagnostiche al digital twin. Esplora le soluzioni EAM mobile di seguito e scopri come l'EAM mobile intelligente può mantenere i tecnici connessi e la tua organizzazione produttiva.