Al giorno d'oggi, la maggior parte delle aziende dà priorità all'ottimizzazione continua delle operazioni per bilanciare il consumo di energia e risorse con le prestazioni degli asset, fornendo al contempo beni o servizi senza interruzioni. Con l'aumento dei costi di energia, materie prime e parti di ricambio, le organizzazioni sono costrette a tenere sotto controllo le proprie spese, oltre ad aderire agli obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG). Per questi motivi, è fondamentale ridurre al minimo gli sprechi, ridurre l'impronta ecologica e ottimizzare le operazioni in modo che supportino gli obiettivi di sostenibilità.

Con IBM Maximo Application Suite, puoi monitorare, gestire e mantenere le operazioni in modi che promuovono le pratiche di sostenibilità lungo tutto il ciclo di vita degli asset. Con una piattaforma integrata di gestione delle risorse e dell'affidabilità, puoi: