IBM MRO Inventory Optimization (IO) è una piattaforma di inventario basata sul cloud che combina analisi statistiche, analytics prescrittiva e algoritmi di ottimizzazione per aiutare gli utenti in settori ad alta intensità di risorse a migliorare i margini, aumentare i livelli di servizio e ridurre al minimo i tempi di inattività non programmati.



Progettato specificamente per le sfide uniche degli ambienti MRO (manutenzione, riparazione e operazioni), MRO IO aiuta a fornire agli utenti un quadro accurato e dettagliato delle prestazioni del loro inventario MRO e potenti funzionalità per prendere decisioni informate che bilanciano costi e rischi per contribuire a ottimizzare gli inventari MRO.



Questo servizio cloud include previsioni di domanda intermittente, funzionalità di calcolo del punteggio per assistere nell'assegnazione di una priorità ai problemi urgenti che richiedono attenzione, code di lavoro per monitorare i progressi e carichi di lavoro e layout personalizzabili.