Il software per la gestione del rischio della supply chain (SCRM) ti aiuta a mantenere le promesse fatte ai clienti. Aiuta innanzitutto i provider e i fornitori ad orientarsi facilmente tra le interruzioni di supply chain. Per quanto efficienti possano essere i team della supply chain, trovare i fornitori giusti per soddisfare le esigenze aziendali e garantire la rete di fornitura è costoso e richiede tempo.





IBM® Trust Your Supplier fornisce una visione completa e in tempo reale dei tuoi fornitori, incorporando informazioni affidabili sui fornitori e dati arricchiti da validatori riconosciuti dal settore, riducendo le vulnerabilità. Un potente analytics engine, che utilizza l'intelligenza artificiale (AI), combina efficacemente le funzionalità con una rigorosa cybersecurity per gestire i rischi legati ai fornitori, monitorandone continuamente la conformità normativa e consentendo così di avere sempre una rete di fornitori affidabile.