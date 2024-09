Le supply chain odierne sono sempre più complesse e fragili e sono soggette a interruzioni impreviste, costi crescenti e requisiti di conformità normativa. Le aziende cercano una vista unificata della propria rete di fornitori per tracciare facilmente la provenienza dei prodotti, l'inventario, le spedizioni, la sostenibilità dei fornitori e dei prodotti e le informazioni sull'approvvigionamento.

Con la soluzione IBM Sterling Transparent Supply e il sistema di gestione, puoi creare un libro mastro non mutabile, distribuito e automatizzato per effettuare transazioni con i partner della supply chain in modo più efficiente e affidabile. In un mondo in cui velocità, precisione e connettività definiscono supply chain ottimali, IBM Sterling Transparent Supply consente tracciabilità, trasparenza, insight e l'accesso ai dati autorizzato a livello aziendale.