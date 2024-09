IBM Supply Chain App Studio è una piattaforma di dati e intelligence aperta, scalabile ed estensibile che ti permette di sviluppare nuove applicazioni ambientali, di sostenibilità e per la supply chain in modo più facile e conveniente. Offre API moderne e source-agnostic che si integrano con qualsiasi backend del cliente e con applicazioni esterne, un livello di dati ad alta scalabilità per standardizzare i dati e un'interfaccia utente low-code per creare e distribuire nuove soluzioni.

Supply Chain App Studio è la piattaforma che IBM utilizza per fornire soluzioni aziendali innovative e trasformative, come la gestione delle emissioni Scope 3, la valutazione del rischio climatico aziendale e la conformità FSMA 204(d). Ottieni gli strumenti e le risorse di cui hai bisogno per sviluppare e lanciare rapidamente offerte competitive come queste.