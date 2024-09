Molte configurazioni errate, vulnerabilità o modelli di negligenza o uso improprio del software possono causare violazioni. Di seguito sono riportati i tipi più comuni di attacchi alla sicurezza del database e le relative cause.

Minacce interne

Una minaccia interna è una minaccia alla sicurezza proveniente da una qualsiasi delle tre fonti con accesso privilegiato al database:

Un dipendente interno malintenzionato che intende creare un danno





Un dipendente interno negligente che commette errori che rendono il database vulnerabile agli attacchi





Un infiltrato - un estraneo che in qualche modo ottiene le credenziali attraverso uno schema come il phishing o ottenendo l'accesso al database delle credenziali stesso

Le minacce interne sono tra le cause più comuni delle violazioni della sicurezza dei database e sono spesso il risultato di aver permesso a troppi impiegati di detenere credenziali di accesso privilegiate.

Errore umano

Incidenti, password vulnerabili, condivisione di password e altri comportamenti degli utenti imprudenti o disinformati continuano a essere la causa di circa la metà (49%) di tutte le violazioni dei dati segnalate.

Sfruttamento delle vulnerabilità del software del database

Gli hacker si guadagnano da vivere trovando e prendendo di mira le vulnerabilità in tutti i tipi di software, incluso il software di gestione dei database. Tutti i principali fornitori di software di database commerciali e piattaforme di gestione di database open source rilasciano regolarmente patch di sicurezza per gestire queste vulnerabilità, ma la mancata applicazione di queste patch in modo tempestivo può aumentare la tua esposizione.

Attacchi di tipo SQL/NoSQL injection

Si tratta di minacce specifiche del database, che comportano l'inserimento di stringhe di attacco SQL o non SQL arbitrarie nelle query di database servite da applicazioni web o intestazioni HTTP. Le organizzazioni che non seguono prassi di codifica delle applicazioni web sicure e non eseguono regolarmente test di vulnerabilità sono soggette a questi attacchi.

Sfruttamento dell'overflow del buffer

L'overflow del buffer si verifica quando un processo tenta di scrivere in un blocco di memoria a lunghezza fissa una quantità di dati superiore a quella consentita. Gli aggressori possono utilizzare i dati in eccesso, archiviati in indirizzi di memoria adiacenti, come base da cui lanciare gli attacchi.

Malware

Il malware è un software scritto specificamente per sfruttare le vulnerabilità o causare in altro modo danni al database. Il malware può arrivare tramite qualsiasi dispositivo endpoint che si collega alla rete del database.

Attacchi ai backup

Le organizzazioni che non riescono a proteggere i dati di backup con gli stessi rigorosi controlli utilizzati per proteggere il database stesso possono essere vulnerabili agli attacchi ai backup.

Queste minacce sono aggravate da quanto segue:

Volumi crescenti di dati: l'acquisizione, lo storage e l'elaborazione dei dati continuano a crescere in modo esponenziale in quasi tutte le organizzazioni. Qualsiasi strumento o prassi di sicurezza dei dati deve essere altamente scalabile per soddisfare le esigenze future vicine e lontane.





il panorama della conformità normativa a livello mondiale continua a crescere in complessità, rendendo più difficile il rispetto di tutte le disposizioni. Mancanza di competenze in materia di sicurezza informatica: gli esperti prevedono che entro il 2022 le posizioni vacanti in materia di sicurezza informatica potrebbero arrivare a circa 8 milioni.

Attacchi di negazione del servizio (DoS/DDoS)

In un attacco DoS (Denial of Service), l'aggressore inonda il server di destinazione, in questo caso il server del database, con un numero talmente elevato di richieste che il server non è più in grado di soddisfare le richieste legittime degli utenti effettivi e, in molti casi, diventa instabile o si blocca.

In un attacco DDoS (Distributed Denial of Service), il grande afflusso proviene da più server, rendendo più difficile bloccare l'attacco. Per ulteriori informazioni, guarda il nostro video "What is a DDoS Attack" (3:51):