La visualizzazione dei dati è la rappresentazione dei dati attraverso grafici comuni come grafici, diagrammi, infografiche e persino animazioni. Queste visualizzazioni di informazioni comunicano relazioni complesse tra i dati e insight basati sui dati in modo facilmente comprensibile.
La visualizzazione dei dati può essere utilizzata per molti scopi ed è importante notare che non è riservata ai team di dati. Il management lo utilizza anche per trasmettere la gerarchia e la struttura organizzativa, mentre gli analisti e i data scientist lo utilizzano per scoprire e spiegare modelli e tendenze. La Harvard Business Review classifica la visualizzazione dei dati in quattro scopi principali: generazione di idee, illustrazione di idee, scoperta visiva e visualizzazione dei dati quotidiana. Approfondiremo questi aspetti di seguito:
In genere, la visualizzazione dei dati è utilizzata per stimolare la generazione di idee tra team. Spesso si utilizza durante il brainstorming o le sessioni di design thinking all'inizio di un progetto sostenendo la raccolta di prospettive diverse e mettendo in evidenza le preoccupazioni comuni del collettivo. Sebbene queste visualizzazioni siano generalmente non elaborate e non raffinate, aiutano a gettare le basi del progetto per garantire che il team sia allineato al problema che sta tentando di risolvere per i principali stakeholder.
La visualizzazione dei dati per l'illustrazione delle idee aiuta a trasmettere un'idea, così come una tattica o un processo. È comunemente utilizzata in contesti di apprendimento come tutorial, corsi di certificazione, centri di eccellenza, ma può anche essere utilizzata per rappresentare strutture o processi organizzativi, facilitando la comunicazione tra le persone giuste per attività specifiche. Spesso i project manager utilizzano diagrammi di Gantt e grafici a cascata per illustrare i workflow.Il data modeling utilizza inoltre l'astrazione per rappresentare e comprendere meglio il flusso di dati all'interno del sistema informatico di un'azienda, rendendo più facile per sviluppatori, analisti aziendali, data architect e altre figure capire le relazioni in un database o in un data warehouse.
La scoperta visiva e la visualizzazione quotidiana dei dati sono più strettamente in linea con i team di dati. Mentre la scoperta visiva aiuta gli analisti dei dati, i data scientist e altri professionisti dei dati a individuare modelli e tendenze all'interno di un set di dati, ogni giorno la visualizzazione dei dati supporta la successiva narrazione dopo la scoperta di un nuovo insight.
La visualizzazione dei dati è un passaggio fondamentale nel processo di data science, in quanto aiuta i team e i singoli a trasmettere i dati in modo più efficace a colleghi e responsabili delle decisioni. I team che gestiscono i sistemi di reporting in genere utilizzano le visualizzazioni dei modelli definite per monitorare le prestazioni. Tuttavia, la visualizzazione dei dati non si limita a dashboard sulle prestazioni. Ad esempio, durante l'estrazione di testo, un analista può utilizzare un word cloud (nuvola di etichette) per acquisire concetti chiave, tendenze e relazioni nascoste all'interno di questi dati non strutturati. In alternativa, possono utilizzare una struttura a grafo per illustrare le relazioni tra le entità in un grafo di conoscenza. Esistono diversi modi per rappresentare diversi tipi di dati ed è importante ricordare che si tratta di competenze che dovrebbero estendersi oltre il team di analytics principale.
La prima forma di visualizzazione dei dati può essere fatta risalire agli egizi prima del XVII secolo, ed era largamente utilizzata per la navigazione. Con il passare del tempo, l'uomo ha sfruttato le visualizzazioni dei dati per applicazioni più ampie, ad esempio in ambito economico, sociale e sanitario. In particolare, Edward Tufte ha pubblicato The Visual Display of Quantitative Information , in cui spiegava come l'uomo poteva utilizzare la visualizzazione dei dati per presentarli in modo più efficace. Il suo libro continua a resistere al tempo, soprattutto perché le aziende utilizzano le dashboard per riportare in tempo reale le metriche delle prestazioni. Le dashboard sono efficaci strumenti di visualizzazione dei dati per il monitoraggio e la visualizzazione dei dati provenienti da più fonti, e forniscono visibilità sugli effetti di comportamenti specifici di un team o di uno adiacente sulle prestazioni. Le dashboard includono tecniche di visualizzazione comuni, come ad esempio:
L'accesso agli strumenti di visualizzazione dei dati non è mai stato così facile. Le librerie open source, come D3.js, consentono agli analisti di presentare i dati in modo interattivo, consentendo loro di coinvolgere un pubblico più ampio con nuovi dati. Alcune delle librerie di visualizzazione open source più diffuse includono:
Con così tanti strumenti di visualizzazione dei dati prontamente disponibili, è stato registrato anche un aumento della visualizzazione delle informazioni inefficace. La comunicazione visiva dovrebbe essere semplice e intenzionale per garantire che la visualizzazione dei dati aiuti il pubblico target ad arrivare all'insight o alla conclusione desiderato. Le seguenti best practice possono aiutare a garantire che la visualizzazione dei dati sia utile e chiara:
Definisci il contesto: è importante fornire informazioni generali di base per far capire al pubblico perché questo particolare dato è importante. Ad esempio, se i tassi di apertura delle e-mail fossero poco performanti, potremmo voler illustrare il tasso di apertura di un'azienda rispetto all'intero settore, dimostrando che l'azienda ha un problema in questo canale di marketing. Per guidare un'azione, il pubblico deve capire come le prestazioni attuali si confrontano con qualcosa di tangibile, come un obiettivo, un benchmark o altri indicatori chiave di prestazione (KPI).
Conosci il tuo pubblico: pensa al destinatario della tua visualizzazione, quindi assicurati che la visualizzazione dei dati sia adatta alle specifiche esigenze. Che cosa sta cercando di realizzare quella persona? Verso quale tipo di domande mostra interesse? La tua visualizzazione risponde alle sue preoccupazioni? Vorrai che i dati che fornisci motivino le persone ad agire nell'ambito del loro ruolo. Se non sei sicuro che la visualizzazione sia chiara, presentala a una o due persone del tuo pubblico target per ottenere un feedback, consentendo loro di apportare ulteriori modifiche prima di una presentazione di grandi dimensioni.
Scegli una visualizzazione efficace: le visualizzazioni specifiche sono progettate per tipi specifici di set di dati. Ad esempio, i grafici a dispersione visualizzano bene la relazione tra due variabili, mentre i grafici a linee visualizzano bene i dati delle serie temporali. Assicurati che l'immagine aiuti effettivamente il pubblico a capire il tuo punto di vista principale. Il disallineamento di grafici e dati può comportare l'opposto, confondendo ulteriormente il destinatario e non facendo chiarezza.
Semplicità: gli strumenti di visualizzazione dei dati possono semplificare l'aggiunta di ogni genere di informazione al tuo contenuto visivo. Tuttavia, solo perché puoi farlo, questo non significa che devi farlo! Nella visualizzazione dei dati, è opportuno che tu scelga con cura le informazioni da aggiungere per attirare l'attenzione dell'utente. Ad esempio, hai bisogno di etichette dati su ogni barra del tuo grafico a barre? Forse te ne basterà una o forse due per illustrare il tuo punto. Hai bisogno di colori diversi per comunicare la tua idea? Stai utilizzando colori accessibili a un'ampia gamma di pubblico (ad esempio tenendo conto del pubblico daltonico)? Progetta la visualizzazione dei dati per ottenere il massimo impatto, eliminando le informazioni che potrebbero distrarre il tuo pubblico target.
