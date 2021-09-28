La visualizzazione dei dati può essere utilizzata per molti scopi ed è importante notare che non è riservata ai team di dati. Il management lo utilizza anche per trasmettere la gerarchia e la struttura organizzativa, mentre gli analisti e i data scientist lo utilizzano per scoprire e spiegare modelli e tendenze. La Harvard Business Review classifica la visualizzazione dei dati in quattro scopi principali: generazione di idee, illustrazione di idee, scoperta visiva e visualizzazione dei dati quotidiana. Approfondiremo questi aspetti di seguito:

Generazione di idee

In genere, la visualizzazione dei dati è utilizzata per stimolare la generazione di idee tra team. Spesso si utilizza durante il brainstorming o le sessioni di design thinking all'inizio di un progetto sostenendo la raccolta di prospettive diverse e mettendo in evidenza le preoccupazioni comuni del collettivo. Sebbene queste visualizzazioni siano generalmente non elaborate e non raffinate, aiutano a gettare le basi del progetto per garantire che il team sia allineato al problema che sta tentando di risolvere per i principali stakeholder.

Illustrazione delle idee

La visualizzazione dei dati per l'illustrazione delle idee aiuta a trasmettere un'idea, così come una tattica o un processo. È comunemente utilizzata in contesti di apprendimento come tutorial, corsi di certificazione, centri di eccellenza, ma può anche essere utilizzata per rappresentare strutture o processi organizzativi, facilitando la comunicazione tra le persone giuste per attività specifiche. Spesso i project manager utilizzano diagrammi di Gantt e grafici a cascata per illustrare i workflow.Il data modeling utilizza inoltre l'astrazione per rappresentare e comprendere meglio il flusso di dati all'interno del sistema informatico di un'azienda, rendendo più facile per sviluppatori, analisti aziendali, data architect e altre figure capire le relazioni in un database o in un data warehouse.

Scoperta visiva

La scoperta visiva e la visualizzazione quotidiana dei dati sono più strettamente in linea con i team di dati. Mentre la scoperta visiva aiuta gli analisti dei dati, i data scientist e altri professionisti dei dati a individuare modelli e tendenze all'interno di un set di dati, ogni giorno la visualizzazione dei dati supporta la successiva narrazione dopo la scoperta di un nuovo insight.

Visualizzazione dei dati

La visualizzazione dei dati è un passaggio fondamentale nel processo di data science, in quanto aiuta i team e i singoli a trasmettere i dati in modo più efficace a colleghi e responsabili delle decisioni. I team che gestiscono i sistemi di reporting in genere utilizzano le visualizzazioni dei modelli definite per monitorare le prestazioni. Tuttavia, la visualizzazione dei dati non si limita a dashboard sulle prestazioni. Ad esempio, durante l'estrazione di testo, un analista può utilizzare un word cloud (nuvola di etichette) per acquisire concetti chiave, tendenze e relazioni nascoste all'interno di questi dati non strutturati. In alternativa, possono utilizzare una struttura a grafo per illustrare le relazioni tra le entità in un grafo di conoscenza. Esistono diversi modi per rappresentare diversi tipi di dati ed è importante ricordare che si tratta di competenze che dovrebbero estendersi oltre il team di analytics principale.