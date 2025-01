Il software di analytics dei testi ha influito sul modo in cui funzionano molti settori, consentendo loro di migliorare le esperienze degli utenti dei prodotti e di prendere decisioni aziendali migliori e più rapide. Alcuni casi d'uso includono:

Servizio clienti: esistono vari modi in cui richiediamo il feedback dei clienti ai nostri utenti. Se abbinati a strumenti di analytics dei testi, sistemi di feedback come chatbot, sondaggi sui clienti, NPS (net-promoter score), recensioni online, ticket di assistenza e profili sui social media consentono alle aziende di migliorare rapidamente l'esperienza del cliente. Il text mining e l'analisi del sentiment possono fornire alle aziende un meccanismo per dare priorità ai principali punti deboli dei propri clienti, consentendo alle aziende di rispondere a problemi urgenti in tempo reale e di aumentare la soddisfazione dei clienti. Scopri come Verizon utilizza l'analytics dei testi nel servizio clienti.

Gestione del rischio: il text mining ha anche applicazioni nella gestione del rischio, dove può fornire insight sulle tendenze dei settori e sui mercati finanziari monitorando i cambiamenti del sentiment ed estraendo informazioni dai report e dai white paper degli analisti. Ciò è particolarmente utile per gli istituti bancari in quanto questi dati forniscono maggiore fiducia quando si considerano gli investimenti aziendali in vari settori. Scopri come CIBC ed EquBot utilizzano l'analytics dei testi per mitigare il rischio.

Manutenzione: il text mining fornisce un quadro ricco e completo della funzionalità e del funzionamento di prodotti e macchinari. Nel corso del tempo, il text mining automatizza il processo decisionale rivelando modelli correlati ai problemi e alle procedure di manutenzione preventiva e reattiva. L'analytics dei testi aiuta i professionisti della manutenzione a scoprire più rapidamente la causa principale di problemi e guasti.

Assistenza sanitaria: le tecniche di text mining sono sempre più preziose per i ricercatori nel campo biomedico, in particolare per il raggruppamento delle informazioni. L'indagine manuale sulla ricerca medica può essere costosa e richiedere molto tempo; il text mining offre un metodo di automazione per estrarre informazioni preziose dalla letteratura medica.

Filtraggio dello spam: lo spam funge spesso da punto di ingresso per gli hacker, che possono infettare i sistemi informatici con il malware. Il text mining offre un metodo per filtrare ed escludere queste e-mail dalle caselle di posta, migliorando l'esperienza complessiva degli utenti e riducendo al minimo il rischio di attacchi informatici per gli utenti finali.