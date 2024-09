Verizon Business è un ottimo fornitore di servizi di comunicazione (CSP) in prima linea nell'abbracciare questa nuova trasformazione digitale con il 5G. Con l'emergere dell'edge computing e l'introduzione di una piattaforma multi-access edge computing (MEC), l'impatto astronomico del COVID-19 ha catapultato in avanti il piano dell'azienda di costruire le basi che supporteranno questa nuova generazione di business.

“L’ultimo anno [2020] è stato diverso da come avremmo potuto immaginarlo. Abbiamo assistito a una tragica perdita di vite umane e anche a momenti importanti e abbiamo reagito e risposto di conseguenza per i nostri clienti", afferma Tami Erwin, Chief Executive Officer (CEO) di Verizon Business. "Ora, con l'inizio del 2021, stiamo ripensando e ridefinendo in modo diverso ciò che i clienti richiedono e il modo in cui li assistiamo".

Uno degli obiettivi di Verizon è quello di aiutare le aziende ad accelerare l'accesso alla connettività in tempo reale creando insight utili all'interno delle operazioni, aprendo la strada a una maggiore produttività e riducendo i costi per i clienti. Verizon non ha perseguito questo obiettivo da sola. Espandendo la sua relazione di lunga data con IBM, il gigante delle telecomunicazioni ha iniziato a elaborare strategie per combinare la potenza del 5G e del MEC con le soluzioni AI di IBM e le funzionalità di cloud ibrido Red Hat .

Steve Canepa, General Manager of the Global Communications Sector di IBM, afferma: «IBM e Verizon hanno una lunga storia di collaborazione di successo, costruita su una visione condivisa per promuovere l'innovazione continua per consumatori e aziende in tutti i settori. Nel corso degli anni abbiamo portato avanti la nostra collaborazione con questo obiettivo in mente».

"Quando penso al potere delle partnership, ora più che mai, la capacità di riunirsi e innovare per conto dei nostri clienti è estremamente importante", afferma Erwin. "Essere in grado di farlo con un partner come IBM, combinando la sua esperienza con la nostra e con i requisiti definiti dei clienti, porta a soluzioni più rapide e migliori per i nostri clienti".

"Verizon e IBM hanno entrambe l'ambizione di apportare molto valore a tutte queste iniziative; sappiamo che ci saranno molte altre aziende che faranno lo stesso", aggiunge Canepa. "Quello che vogliamo fare è creare il miglior ambiente tecnologico aperto, efficiente e automatizzato possibile, che consenta l'innovazione".