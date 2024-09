Libreria Watson NLP for Embed Integra il potente linguaggio naturale AI nelle applicazioni commerciali con una libreria containerizzata progettata per offrire ai partner IBM una maggiore flessibilità.

Watson Natural Language Understanding Sfrutta le capacità di questo kit di strumenti per il linguaggio naturale e analizza il testo nei big data in formati quali HTML, pagine web, social media e altro ancora.

Watson Discovery Applica l'elaborazione del linguaggio naturale per scoprire insight dettagliati e risposte più rapidamente, migliorando i workflow operativi.

Librerie Watson Speech for Embed Crea le tue applicazioni più velocemente e con maggiore flessibilità utilizzando librerie containerizzate di AI di livello enterprise per automatizzare la trasformazione Speech to Text e Text to Speech.

Watson Speech to Text Usa i servizi di IBM Cloud per convertire l'audio in testo utilizzando il riconoscimento vocale basato su AI e la trascrizione in più lingue per un'ampia gamma di casi d'uso.

Watson Text to Speech Usa i servizi di IBM Cloud per trasformare il testo scritto in audio naturale in più lingue e voci all'interno di un'applicazione esistente o di watsonx Assistant.