L'integrazione dell'AI nella propria organizzazione inizia identificando come le piattaforme di AI, i modelli di fondazione, l'AI generativa e il machine learning (ML) si allineano agli obiettivi chiave. Le aziende tendono a sopravvalutare l'impatto delle funzionalità di intelligenza artificiale e a sottovalutarne la complessità: i responsabili dei dati e dell'analytics si trovano così a dover ridurre le aspettative e a fronteggiare il rischio di fallimento dei progetti.²



"In quanto data leader, pensate alle richieste più frequenti che vengono fatte ai vostri team e a come l'AI potrebbe semplificare le cose in questi settori di attività", afferma Ann Leach, direttrice del Portfolio Product Management presso IBM. “Dove possono integrare l'AI per migliorare i processi decisionali, creare workflow e processi migliori o fornire all’azienda informazioni in grado di promuovere l'innovazione?”

Per sfruttare al meglio le tue applicazioni AI, tieni a mente questi suggerimenti:

Focalizzati sui risultati aziendali

Collabora con i leader per raggiungere gli obiettivi aziendali generali della tua organizzazione. Tim Humphrey, Chief Analytics Officer di IBM, suggerisce che, sia che si stia valutando un caso d'uso dell'AI con un leader del marketing, delle risorse umane, della supply chain, delle vendite o della gestione degli asset, è necessario chiedersi dove quel leader stia cercando di portare quella funzione o organizzazione. Si tratta di capire dove si trova in quel momento e dove dovrebbe andare. Humphrey aggiunge: "Se non riesci ad applicare l'AI lungo quel continuum tra quello che è e quello che sarà, non dovresti nemmeno iniziare".

Inizia facendo dei test

Con l'AI, è necessario provare diversi proof of concept finché non si trova la soluzione giusta. Successivamente, la soluzione individuata deve essere ottimizzata. "Piuttosto che dedicare molto tempo a rendere tutto perfetto, preferisco passare da un proof of concept all'altro fino a trovare quello che può davvero funzionare", afferma Caroline Carruthers, CEO di Carruthers and Jackson e autrice di The Chief Data Officer's Playbook.

Stabilisci e monitora gli obiettivi

Definisci dei KPI per misurare il successo di ogni caso d'uso. Supponiamo che il progetto riguardi l'identificazione delle frodi con le carte di credito e che si voglia far sì che l'AI identifichi il 95% dei casi di frode. Tenere traccia dei progressi con le metriche consente di mappare e monitorare i livelli di prestazioni dell'AI e di dimostrarne il valore agli stakeholder.