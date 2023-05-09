Fare luce sulla "scatola chiusa"

watsonx.governance, presto in arrivo, è un framework che utilizza un insieme di processi automatizzati, metodologie e strumenti per aiutare a gestire l'uso dell'AI da parte di un'organizzazione. Principi coerenti che guidano la progettazione, lo sviluppo, l'implementazione e il monitoraggio dei modelli sono critici per promuovere un'AI responsabile, trasparente e spiegabile. In IBM, crediamo che governare l'AI sia una responsabilità di ogni organizzazione, e una governance adeguata aiuterà le aziende a costruire un'AI responsabile che rafforzi la privacy individuale. La creazione di un'AI responsabile richiede una pianificazione anticipata e strumenti e processi automatizzati progettati per ottenere risultati equi, accurati, trasparenti e spiegabili.

Watsonx.governance è progettato per aiutare le aziende a gestire le proprie politiche, le best practice e i requisiti normativi, e per indirizzo le preoccupazioni relative al rischio e all'etica attraverso l'automazione. Consente una soluzione di governance dell'AI senza i costi eccessivi legati al passaggio dalla tua attuale piattaforma di data science.

Questa soluzione è progettata per includere tutto ciò che serve a sviluppare un processo di gestione del modello coerente e trasparente. L'automazione che ne deriva favorisce la scalabilità e la responsabilità, catturando i tempi di sviluppo del modello e i metadati, offrendo il monitoraggio del modello dopo l'implementazione e abilitando workflow personalizzati.

Basato su tre principi critici, watsonx.governance aiuta a soddisfare le esigenze dell'organizzazione in ogni fase del percorso dell'AI

1. Governance del ciclo di vita: operativizzare il monitoraggio, la catalogazione e la governance dei modelli AI su larga scala da qualsiasi punto e in tutto il ciclo di vita dell'AI

Automatizza la raccolta dei metadati dei modelli durante il ciclo di vita di AI/Apprendimento automatico (ML) per permettere ai leader di data science e ai validatori di modelli di avere una visione aggiornata dei loro modelli. La governance del ciclo di vita consente all'azienda di operare e automatizzare l'AI su larga scala e di monitorare se i risultati sono trasparenti, spiegabili e mitigano i pregiudizi dannosi e le derive. Questo può aiutare a aumentare l'accuratezza delle previsioni identificando come viene utilizzata l'AI e dove è indicato il riaddestramento del modello.

2. Gestione del rischio: gestisci il rischio e la conformità agli standard aziendali attraverso la gestione automatizzata di fatti e workflow

Identifica, gestisci, monitora e segnala i rischi su larga scala. Utilizza dashboard dinamici per fornire risultati chiari, concisi e personalizzabili, abilitando una serie robusta di workflow, migliorando la collaborazione e guidando la conformità aziendale tra più regioni e aree geografiche.

3. Conformità normativa: affrontare in modo proattivo la conformità alle normative attuali e future

Tradurre le normative esterne sull'AI in una serie di politiche per vari stakeholder che possono essere applicate automaticamente per garantire la conformità. Gli utenti possono gestire i modelli tramite dashboard dinamici che monitorano lo stato di conformità attraverso politiche e regolamenti definiti.

Pronto a scoprire di più?

Semplifica la governance dei dati, la gestione del rischio e la conformità normativa con IBM® OpenPages. Maggiori informazioni su come IBM sta guidando i workflow dell'AI responsabile (RAI).

Scopri il team di esperti IBM che può lavorare con te per aiutarti a costruire soluzioni di AI affidabili su larga scala e velocità in tutte le fasi del ciclo di vita dell'AI.