Fare luce sulla "scatola chiusa"

È risaputo che l'intelligenza artificiale (AI) è progredita, superando l'era della sperimentazione fino a diventare business-critical per molte organizzazioni. Oggi l'AI presenta un'enorme opportunità di trasformare i dati in insight e azioni, per aiutare ad amplificare le capacità umane, ridurre i rischi e aumentare il ROI, realizzando innovazioni di break through.
Anche se la promessa dell'AI non è garantita e potrebbe non essere facile, l'adozione non è più una scelta. È un imperativo. Le aziende che decidono di adottare la tecnologia AI sono destinate ad avere un vantaggio immenso, secondo il 72% dei decision-maker intervistati in uno studio recente di IBM. Cos'è che ferma oggi l'adozione dell'AI?
Ci sono 3 motivi principali per cui le organizzazioni faticano ad adottare l'AI: mancanza di fiducia nell'operativizzazione dell'AI, difficoltà nella gestione del rischio e della reputazione, e scalabilità con la crescente regolamentazione dell'AI.
Molte organizzazioni hanno difficoltà ad adottare l'AI. Secondo Gartner, il 54% dei modelli è bloccato nella fase di pre-produzione perché non esiste un processo automatizzato per gestire queste pipeline, ed è necessario garantire che i modelli AI possano essere affidabili. Ciò è dovuto a:
Un'AI ben pianificata ed eseguita dovrebbe basarsi su dati affidabili con strumenti automatizzati progettati per fornire output trasparenti e spiegabili. Il successo nel fornire un'AI aziendale scalabile richiede l'uso di strumenti e processi specificamente pensati per costruire, implementare, monitorare e riaddestrare modelli AI.
Clienti, dipendenti e azionisti si aspettano che le organizzazioni utilizzino l'AI in modo responsabile, e il governo sta iniziando a pretenderlo. L'uso responsabile dell'AI è fondamentale, soprattutto perché sempre più organizzazioni condividono preoccupazioni sui potenziali danni al loro marchio quando implementano l'AI. Sempre più spesso vediamo anche aziende che fanno della responsabilità sociale ed etica un imperativo strategico fondamentale.
Con il crescente numero di normative sull'AI, l'implementazione e la scalabilità responsabili dell'AI sono una sfida crescente, soprattutto per le entità globali governate da requisiti diversi e settori altamente regolamentati come i servizi finanziari, l'assistenza sanitaria e le telecomunicazioni. Il mancato rispetto delle normative può portare a interventi governativi sotto forma di audit regolamentari o multe, sfiducia verso azionisti e clienti e perdita di ricavi.
watsonx.governance, presto in arrivo, è un framework che utilizza un insieme di processi automatizzati, metodologie e strumenti per aiutare a gestire l'uso dell'AI da parte di un'organizzazione. Principi coerenti che guidano la progettazione, lo sviluppo, l'implementazione e il monitoraggio dei modelli sono critici per promuovere un'AI responsabile, trasparente e spiegabile. In IBM, crediamo che governare l'AI sia una responsabilità di ogni organizzazione, e una governance adeguata aiuterà le aziende a costruire un'AI responsabile che rafforzi la privacy individuale. La creazione di un'AI responsabile richiede una pianificazione anticipata e strumenti e processi automatizzati progettati per ottenere risultati equi, accurati, trasparenti e spiegabili.
Watsonx.governance è progettato per aiutare le aziende a gestire le proprie politiche, le best practice e i requisiti normativi, e per indirizzo le preoccupazioni relative al rischio e all'etica attraverso l'automazione. Consente una soluzione di governance dell'AI senza i costi eccessivi legati al passaggio dalla tua attuale piattaforma di data science.
Questa soluzione è progettata per includere tutto ciò che serve a sviluppare un processo di gestione del modello coerente e trasparente. L'automazione che ne deriva favorisce la scalabilità e la responsabilità, catturando i tempi di sviluppo del modello e i metadati, offrendo il monitoraggio del modello dopo l'implementazione e abilitando workflow personalizzati.
Basato su tre principi critici, watsonx.governance aiuta a soddisfare le esigenze dell'organizzazione in ogni fase del percorso dell'AI
Automatizza la raccolta dei metadati dei modelli durante il ciclo di vita di AI/Apprendimento automatico (ML) per permettere ai leader di data science e ai validatori di modelli di avere una visione aggiornata dei loro modelli. La governance del ciclo di vita consente all'azienda di operare e automatizzare l'AI su larga scala e di monitorare se i risultati sono trasparenti, spiegabili e mitigano i pregiudizi dannosi e le derive. Questo può aiutare a aumentare l'accuratezza delle previsioni identificando come viene utilizzata l'AI e dove è indicato il riaddestramento del modello.
Identifica, gestisci, monitora e segnala i rischi su larga scala. Utilizza dashboard dinamici per fornire risultati chiari, concisi e personalizzabili, abilitando una serie robusta di workflow, migliorando la collaborazione e guidando la conformità aziendale tra più regioni e aree geografiche.
Tradurre le normative esterne sull'AI in una serie di politiche per vari stakeholder che possono essere applicate automaticamente per garantire la conformità. Gli utenti possono gestire i modelli tramite dashboard dinamici che monitorano lo stato di conformità attraverso politiche e regolamenti definiti.
