Via via che l'AI e la creazione e scalabilità dei modelli diventano sempre più critiche per la tua organizzazione, raggiungere un'AI responsabile (RAI) dovrebbe essere considerato un argomento molto rilevante. C'è una crescente necessità di guidare in modo proattivo le decisioni etiche, responsabili ed eque e di rispettare le leggi e le normative vigenti.

Gestisci il rischio e la reputazione

Nessuna organizzazione vuole finire in prima pagina per i motivi sbagliati e, di recente, la stampa ha pubblicato numerose storie riguardanti problemi legati all'AI ingiusta, inspiegabile o distorta. Le organizzazioni devono proteggere la privacy degli individui e promuovere la fiducia. Azioni distorte o errate basate su dati o presupposti errati possono dare luogo a cause legali e a sfiducia da parte di clienti, stakeholder, azionisti e dipendenti. Di fatto, questo può potrebbe danneggiare la reputazione dell'organizzazione e causare perdite di vendite e ricavi.

Aderire ai principi etici

L'importanza di guidare decisioni etiche, ovvero non favorire un gruppo rispetto a un altro, richiede pratiche di equità e rilevamento dei pregiudizi durante l'acquisizione, creazione, distribuzione e monitoraggio dei modelli. Le decisioni giuste richiedono anche la capacità di adattarsi ai cambiamenti dei modelli e dei profili comportamentali, che possono necessitare di riqualificazione o ricreazione del modello durante il ciclo di vita dell'AI.

Proteggere e scalare rispetto alle normative del governo

Le normative sull'AI stanno crescendo e cambiando a un ritmo rapido e la mancanza di conformità può portare a costosi audit, sanzioni e stampa negativa. Le organizzazioni globali con filiali in più Paesi devono affrontare la sfida di rispettare le norme e i regolamenti locali e specifici di ogni Paese. Nel frattempo, le organizzazioni che operano in mercati altamente regolamentati, come quello sanitario, governativo e dei servizi finanziari, incontrano ulteriori difficoltà nel rispettare le normative specifiche dei settori.

“I costi potenziali della non conformità sono impressionanti e vanno ben oltre le semplici multe. Per cominciare, le organizzazioni perdono in media 5,87 milioni di dollari di fatturato a causa di un singolo evento di non conformità. Ma questa è solo la punta dell'iceberg, poiché l'impatto finanziario va ben oltre il tuo bilancio". The True Cost of Noncompliance (link esterno a ibm.com)