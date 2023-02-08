La responsabilità è un comportamento appreso. Col tempo colleghiamo i puntini, comprendendo la necessità di soddisfare le aspettative sociali, rispettare regole e leggi e rispettare i diritti degli altri. Vediamo il legame tra responsabilità, rendicontazione e conseguenti ricompense. Quando agiamo responsabilmente, le ricompense sono positive, mentre quando non lo facciamo, possiamo andare incontro a conseguenze negative, tra cui multe, perdita di fiducia o di status e persino il carcere. L'adesione a standard responsabili di intelligenza artificiale (AI) segue principi simili.
Gartner (link esterno a ibm.com) prevede che il mercato del software di intelligenza artificiale (AI) raggiungerà quasi 134,8 miliardi di dollari entro il 2025.
Newsletter di settore
Ricevi insight selezionati sulle notizie più importanti e interessanti sull'AI. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Via via che l'AI e la creazione e scalabilità dei modelli diventano sempre più critiche per la tua organizzazione, raggiungere un'AI responsabile (RAI) dovrebbe essere considerato un argomento molto rilevante. C'è una crescente necessità di guidare in modo proattivo le decisioni etiche, responsabili ed eque e di rispettare le leggi e le normative vigenti.
Nessuna organizzazione vuole finire in prima pagina per i motivi sbagliati e, di recente, la stampa ha pubblicato numerose storie riguardanti problemi legati all'AI ingiusta, inspiegabile o distorta. Le organizzazioni devono proteggere la privacy degli individui e promuovere la fiducia. Azioni distorte o errate basate su dati o presupposti errati possono dare luogo a cause legali e a sfiducia da parte di clienti, stakeholder, azionisti e dipendenti. Di fatto, questo può potrebbe danneggiare la reputazione dell'organizzazione e causare perdite di vendite e ricavi.
L'importanza di guidare decisioni etiche, ovvero non favorire un gruppo rispetto a un altro, richiede pratiche di equità e rilevamento dei pregiudizi durante l'acquisizione, creazione, distribuzione e monitoraggio dei modelli. Le decisioni giuste richiedono anche la capacità di adattarsi ai cambiamenti dei modelli e dei profili comportamentali, che possono necessitare di riqualificazione o ricreazione del modello durante il ciclo di vita dell'AI.
Le normative sull'AI stanno crescendo e cambiando a un ritmo rapido e la mancanza di conformità può portare a costosi audit, sanzioni e stampa negativa. Le organizzazioni globali con filiali in più Paesi devono affrontare la sfida di rispettare le norme e i regolamenti locali e specifici di ogni Paese. Nel frattempo, le organizzazioni che operano in mercati altamente regolamentati, come quello sanitario, governativo e dei servizi finanziari, incontrano ulteriori difficoltà nel rispettare le normative specifiche dei settori.
“I costi potenziali della non conformità sono impressionanti e vanno ben oltre le semplici multe. Per cominciare, le organizzazioni perdono in media 5,87 milioni di dollari di fatturato a causa di un singolo evento di non conformità. Ma questa è solo la punta dell'iceberg, poiché l'impatto finanziario va ben oltre il tuo bilancio". The True Cost of Noncompliance (link esterno a ibm.com)
Gartner definisce la governance dell'AI (link esterno a ibm.com) come "il processo di creazione di policy, assegnazione dei diritti decisionali e garanzia della responsabilità organizzativa per i rischi e le decisioni di investimento nell'applicazione e nell'uso di tecniche di intelligenza artificiale".
Nonostante le buone intenzioni e le tecnologie in evoluzione, raggiungere un'AI responsabile può rappresentare una sfida. L'AI responsabile richiede la governance dell'AI e, per molte organizzazioni, ciò richiede molto lavoro manuale, amplificato dai cambiamenti nei dati e nelle versioni dei modelli e dall'uso di molteplici strumenti, applicazioni e piattaforme. Gli strumenti e i processi manuali possono dare luogo a costosi errori umani e a modelli privi di trasparenza, catalogazione e monitoraggio adeguati. Questi modelli "black box" possono produrre risultati analitici inspiegabili persino per i data scientist e altri stakeholder d'importanza chiave.
I risultati spiegabili sono fondamentali quando si affrontano domande sulle prestazioni del modello da parte di dirigenti, stakeholder e azionisti. I clienti meritano e chiedono alle aziende di spiegare le ragioni delle decisioni analitiche, tra cui il rifiuto di crediti, mutui e ammissioni a scuola, nonché i dettagli delle diagnosi o delle terapie mediche. I fatti del modello documentati e spiegabili sono necessari anche quando si difendono le decisioni analitiche con i revisori o le autorità di regolamentazione.
L'approccio automatizzato di IBM alla governance ti aiuta a dirigere, gestire e monitorare le attività di AI della tua organizzazione. Utilizzando l'automazione del software, questa soluzione aiuta a rafforzare la tua capacità di soddisfare i requisiti normativi e di affrontare le questioni etiche, senza i costi eccessivi legati al passaggio dalla tua attuale piattaforma di data science.
Attraversando l'intero ciclo di vita dell'AI, la soluzione watsonx.governance monitora e gestisce la costruzione dei modelli, distribuendo, monitorando e centralizzando i fatti per garantire la trasparenza e spiegabilità dell'AI. I componenti della soluzione includono:
Vuoi parlare di come IBM watsonx.governance può aiutare la tua organizzazione? Fissa un appuntamento oggi stesso.
Scopri i vantaggi fondamentali ottenuti con la governance dell'AI automatizzata sia per l'AI generativa odierna che per i modelli di machine learning tradizionali.
Scopri le nuove sfide dell'AI generativa, la necessità di governare i modelli AI e machine learning (ML) e le fasi per creare un framework AI affidabile, trasparente e spiegabile.
Comprendi perché è importante definire un processo di valutazione difendibile e classificare costantemente ogni caso d'uso nel corretto livello di rischio.
Scopri come promuovere pratiche etiche e conformi con un portfolio di prodotti AI per modelli di AI generativa.
Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
Gestisci i modelli di AI generativa da qualsiasi luogo ed effettua l'implementazione su cloud o on-premise con IBM watsonx.governance.
Scopri come la governance dell'AI può aiutare ad aumentare la fiducia dei suoi dipendenti nell'AI, accelerare l'adozione e l'innovazione e migliorare la fidelizzazione dei clienti.
Preparati alla legge europea sull'AI e definisci un approccio di governance dell'AI responsabile con l'aiuto di IBM Consulting.
Indirizza, gestisci e monitora l'AI con un singolo portfolio per sviluppare un'AI responsabile, trasparente e spiegabile.