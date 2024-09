Che cos'è la governance dei dati?

La gestione dei dati ha una portata più ampia rispetto alla governance dei dati. Può essere definita come la pratica di acquisire, elaborare, proteggere e archiviare i dati di un'organizzazione, dove vengono poi utilizzati per prendere decisioni strategiche al fine di migliorare i risultati aziendali. Pur comprendendo la governance dei dati, questa include anche altre aree del ciclo di vita della gestione dei dati, come il trattamento, l'archiviazione e la sicurezza. Poiché anche queste altre aree della gestione dei dati possono avere un impatto sulla governance dei dati, questi team devono lavorare insieme per mettere in atto una strategia di governance dei dati. Ad esempio, un team di governance dei dati può identificare i punti in comune tra set di dati eterogenei, ma se desidera integrarli, dovrà collaborare con un team di gestione dei dati per definire il modello e l'architettura dei dati per facilitare tali collegamenti. Un altro esempio può includere l'accesso ai dati: un team di governance dei dati può impostare i criteri di accesso a specifici tipi di dati (ad es. informazioni di identificazione personale (PII)), mentre un team di gestione dei dati può fornire direttamente tale accesso o mettere in atto il meccanismo per fornire tale accesso (ad es. utilizzando ruoli utente definiti internamente per approvare l'accesso).