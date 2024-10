Cos'è il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC)?

Un sistema di controllo degli accessi basato sui ruoli consente alle organizzazioni di adottare un approccio granulare alla gestione delle identità e degli accessi (IAM), semplificando al contempo i processi di autorizzazione e le politiche di controllo degli accessi. Nello specifico, RBAC aiuta le organizzazioni a:

Assegnare le autorizzazioni in modo più efficace

Mantenere la conformità

Proteggi i dati sensibili

L'RBAC elimina la necessità di effettuare il provisioning di ogni singolo utente con un set personalizzato di autorizzazioni utente. Al contrario, i ruoli RBAC definiti determinano i diritti di accesso. Questo processo rende più facile per le organizzazioni inserire o eliminare i dipendenti, aggiornare le funzioni lavorative e trasformare le operazioni aziendali.



I vantaggi di RBAC includono anche la possibilità di aggiungere rapidamente autorizzazioni di accesso per appaltatori, fornitori e altri utenti terzi. Ad esempio, l'assegnazione di un ruolo di comarketing potrebbe concedere a un partner commerciale esterno l'accesso tramite application programming interface (API) ai database relativi ai prodotti. In questo modo, l'utente ha accesso alle informazioni di cui ha bisogno, senza che nessuna delle risorse riservate dell'azienda venga esposta.

L'implementazione di RBAC aiuta inoltre le aziende a rispettare le normative sulla protezione dei dati , come gli obblighi che riguardano i servizi finanziari e le organizzazioni sanitarie. RBAC garantisce trasparenza agli enti regolatori in merito a chi, quando e come vengono consultate o modificate informazioni sensibili.

Le politiche RBAC aiutano ad affrontare le vulnerabilità di cybersecurity applicando il principio del privilegio minimo (PoLP). Secondo il PoLP, i ruoli utente concedono l'accesso al livello minimo di autorizzazioni necessarie per completare un'attività o svolgere un incarico. Ad esempio, uno sviluppatore junior potrebbe avere l'autorizzazione per lavorare sul codice sorgente di un'app, ma non può eseguire il commit delle modifiche senza l'approvazione di un supervisore.

Limitando l'accesso ai dati sensibili, RBAC aiuta a prevenire sia la perdita accidentale di dati sia le violazioni intenzionali dei dati. Nello specifico, RBAC aiuta a limitare il movimento laterale, ovvero quando gli hacker utilizzano un vettore di accesso iniziale alla rete per espandere gradualmente il loro raggio d'azione all'interno di un sistema.

Secondo l' X-Force® Threat Intelligence Index, l'uso improprio di account validi, in cui gli hacker si impossessano degli account degli utenti legittimi e utilizzano i loro privilegi per causare danni, è il vettore di attacco informatico più comune. RBAC mitiga il danno che un hacker può fare con l'account di un utente limitando in primo luogo ciò a cui tale account può accedere.

Allo stesso modo, le minacce interne rappresentano una delle cause più costose delle violazioni dei dati. Secondo il report Cost of a Data Breach, le violazioni causate da insider malevoli costano in media 4,99 milioni di USD, superiore al costo medio complessivo delle violazioni di 4,88 milioni di USD.

Limitando le autorizzazioni degli utenti, RBAC rende più difficile per i dipendenti utilizzare in modo doloso o negligente i propri privilegi di accesso per danneggiare l'organizzazione.