Sviluppare una strategia dettagliata dei dati che definisca la tecnologia, i processi e le persone necessari per gestire i dati è il primo passo per creare un'architettura adatta allo scopo, che fornisca dati in modo coerente e di qualità per ogni caso d'uso.

Nel creare la tua moderna architettura di dati, tieni in considerazione i seguenti elementi.



Data lakehouse

Un'architettura data lakehouse consente l'accesso ai dati in tutto l'hybrid cloud da un unico punto di ingresso, consentendo di unificare, rendere accurati e preparare i dati per i modelli AI. Combinano la flessibilità di un data lake con le prestazioni e la struttura di un data warehouse. La maggior parte delle soluzioni lakehouse dispone di livelli di metadati intelligenti che facilitano la categorizzazione e la classificazione dei dati non strutturati.



Inoltre, i data lakehouse aiutano le organizzazioni a creare workflow convenienti sulla base di una comprensione autentica dei dati e dei reali requisiti aziendali. Ciò consente l'ottimizzazione del workflow, che migliora i costi e le prestazioni, e la scoperta di connessioni nascoste nei dati.



Per democratizzare l'accesso ai dati ottimizzati e gestiti dal data lakehouse, è consigliabile prendere in considerazione l'implementazione di un Data Fabric.