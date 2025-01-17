Cos'è la gestione del rischio?

I rischi aziendali derivano da molteplici fonti, tra cui l'incertezza finanziaria, le responsabilità legali, l'uso della tecnologia, gli errori di gestione strategica, gli incidenti e le calamità naturali. Le pratiche di gestione del rischio mirano ad anticipare queste minacce e il loro potenziale impatto e a stabilire piani per affrontarle quando si presentano.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
La gestione del rischio è un componente integrale di qualsiasi strategia aziendale. Aiuta le aziende e gli individui a proteggersi da spese finanziarie, inefficienze, danni alla reputazione e altre potenziali perdite.
Le cause principali dei rischi sono sia interne (come errori umani o guasti del sistema) che esterne (come crisi globali, cambiamento climatico o progressi tecnologici). Quando si verificano eventi imprevisti, le organizzazioni devono sopportarne le conseguenze.
I possibili rischi potrebbero essere minori, ad esempio un aumento temporaneo dei costi. Tuttavia, potrebbero anche essere catastrofici e portare a gravi conseguenze, tra cui ingenti oneri finanziari, perdita di reputazione o persino la chiusura dell'attività.
Adottando un approccio completo e proattivo alla gestione del rischio, le aziende possono proteggersi e rispondere quando sono presenti minacce.
In sostanza, la gestione del rischio non consiste solo nel prevenire gli esiti negativi, ma anche nel consentire a quelli positivi di sostenere il successo complessivo e la sostenibilità di un'azienda.
La gestione del rischio offre diversi vantaggi, tra cui:
L'identificazione e la gestione dei rischi possono aiutare le organizzazioni a evitare perdite finanziarie dovute a costosi contenziosi o danni alla reputazione. Mitigando i rischi, possono sostenere la conformità alle normative dei settori e creare fiducia tra gli stakeholder, inclusi investitori, dipendenti e consumatori.
Anticipando i problemi e risolvendoli rapidamente, le organizzazioni possono evitare incidenti che danneggiano la reputazione, come guasti/difetti dei prodotti o violazioni dei dati.
Processi di gestione del rischio efficaci forniscono anche insight preziosi sulle potenziali implicazioni delle diverse decisioni aziendali. Di conseguenza, aiutano i leader a migliorare il loro processo decisionale strategico e possono portare a miglioramenti nelle operazioni, come un migliore controllo della qualità o workflow semplificati.
Le aziende devono affrontare diversi rischi, tra cui:
Il rischio finanziario include questioni legate a cambiamenti delle condizioni di mercato, tassi di interesse, tassi di cambio e altri fattori. Anche il rischio di credito (la possibilità di insolvenza di un mutuatario) e il rischio di liquidità (l'incapacità di soddisfare le richieste finanziarie a breve termine) sono esempi di rischio finanziario.
Il rischio operativo come categoria include minacce interne ed esterne. Problemi interni come errori umani, guasti tecnologici e di sistema e inefficienze operative possono compromettere la capacità di un'organizzazione di rispettare i propri obblighi e obiettivi.
Eventi esterni quali disastri naturali o instabilità geopolitica possono interrompere le operazioni della supply chain e causare danni fisici.
I rischi di cybersecurity includono violazioni dei dati, attacchi informatici, tentativi di phishing e problemi di accesso non autorizzato ai sistemi o alle informazioni aziendali. Le minacce legate alla tecnologia si stanno espandendo fino a includere problemi di sicurezza riguardanti l'AI e gli strumenti e i processi basati sull'AI.
Il rischio strategico è associato a decisioni aziendali sbagliate, strategie inefficaci o risposte inadeguate ai cambiamenti tecnologici o ai cambiamenti nel comportamento dei clienti.
I rischi di progetto legati alla concorrenza sul mercato, comprese le fusioni e le acquisizioni, l'ingresso in nuovi mercati o il lancio di nuovi prodotti, sono considerati rischi strategici.
Il rischio di conformità riguarda le questioni relative al rispetto di leggi, regolamenti e norme. Il mancato adeguamento alle norme regolamentari in continua evoluzione o il mancato monitoraggio dei processi interni può comportare problemi legali e finanziari.
Il rischio reputazionale comprende tutto ciò che danneggia l'immagine pubblica di un'organizzazione, come pubblicità negativa, insoddisfazione dei clienti o questioni etiche. I cambiamenti nel sentiment pubblico possono avere conseguenze operative e finanziarie per le aziende.
Le organizzazioni possono rispondere ai rischi in vari modi. Alcune delle opzioni di trattamento del rischio più comuni includono:
Prevenire i rischi significa non prendere parte a attività che potrebbero avere un impatto negativo sull'organizzazione. Ad esempio, un'organizzazione potrebbe rifiutarsi di effettuare un investimento o decidere di non avviare una nuova linea di prodotti per evitare il rischio di perdite.
La riduzione del rischio accetta il rischio, ma mira a minimizzarlo e a minimizzarne gli impatti. La riduzione del rischio accetta il rischio, ma si concentra sull'impedire che eventuali perdite si propaghino. È simile alle prestazioni di assistenza preventiva nelle polizze assicurative sanitarie.
La condivisione del rischio implica il trasferimento di una parte o della totalità del rischio a un'altra parte. Un buon esempio di condivisione del rischio è una società per azioni: diversi investitori mettono in comune il loro capitale e ognuno di loro si assume solo una parte del rischio qualora l'impresa fallisca.
Il trasferimento del rischio comporta la stipula di un contratto con una terza parte che si assuma il rischio. Ad esempio, questo metodo potrebbe includere l'acquisto di un'assicurazione per coprire eventuali danni alla proprietà o lesioni.
Eliminare tutti i rischi non è possibile. Dopo aver adottato misure per evitare, ridurre, condividere o trasferire il rischio, le organizzazioni devono affrontare le preoccupazioni rimanenti (note anche come rischio residuo). L'accettazione e il mantenimento del rischio implicano l'accettazione delle potenziali conseguenze del rischio e la preparazione a gestirle se si verificano.
I processi di gestione del rischio coinvolgono le persone, la tecnologia e i comportamenti che aiutano un'organizzazione ad affrontare i rischi e a raggiungere i propri obiettivi. I 4 passaggi chiave di qualsiasi piano di gestione del rischio includono:
L'identificazione dei rischi è il processo di riconoscimento delle potenziali minacce per un'organizzazione, le sue operazioni e la sua forza lavoro. Può includere pratiche come la valutazione delle minacce alla sicurezza informatica (come malware o ransomware) o il monitoraggio delle condizioni meteorologiche per individuare disastri naturali e altri eventi che potrebbero interrompere le operazioni aziendali. Le organizzazioni potrebbero scegliere di registrare i propri risultati in un registro dei rischi.
La valutazione del rischio si concentra sull'analisi e la valutazione dei potenziali fattori di rischio. L'analisi del rischio consiste nello stabilire la probabilità che un evento di rischio si verifichi e il possibile risultato di ogni evento.
La valutazione del rischio confronta l'entità di ciascun rischio e lo classifica in base all'importanza e alle conseguenze. Per valutare i rischi, il team di gestione del rischio potrebbe stabilire delle priorità in base alla minaccia che i rischi rappresentano per l'organizzazione e i suoi obiettivi.
La mitigazione del rischio comporta lo sviluppo e l'implementazione di strategie per affrontare e controllare il rischio di un'organizzazione. Implica azioni di controllo del rischio messe in atto per affrontare i fattori di rischio e gli effetti di tali azioni sull'avanzamento dei progetti o degli obiettivi.
Le strategie di mitigazione potrebbero includere risposte comuni al rischio, quali la prevenzione, la riduzione, la condivisione, il trasferimento e l'accettazione del rischio.
La gestione del rischio è un processo continuo che si adatta e muta nel tempo. La ripetizione e il monitoraggio del processo possono aiutare le organizzazioni a tenersi aggiornate sui nuovi rischi.
Monitorando costantemente i rischi e adattando le strategie di gestione dei rischi, le organizzazioni possono proteggere meglio i propri asset, la propria reputazione e la propria redditività nel lungo termine.
Esistono diverse specialità nell'ambito della gestione del rischio.
La gestione del rischio di cybersecurity, detta anche gestione del rischio informatico, implica la protezione degli asset digitali e delle tecnologie di un'organizzazione.
I criminali informatici, gli errori dei dipendenti e altre minacce digitali e fisiche possono mettere offline i sistemi critici o portare a perdite di dati o di entrate.
La gestione del rischio di cybersecurity aiuta le aziende a identificare le minacce più critiche e a selezionare le misure di sicurezza IT appropriate per proteggere i sistemi informativi.
La gestione del rischio AI affronta i potenziali rischi associati alle tecnologie di intelligenza artificiale. Con la crescente diffusione degli strumenti di AI, le organizzazioni che li sviluppano e li utilizzano devono assicurarsi che siano affidabili, trasparenti ed etici.
La gestione del rischio dell'AI può migliorare la cybersecurity di un'organizzazione nonché l'uso della sicurezza AI. Può anche contribuire a garantire la conformità normativa e la fiducia delle parti interessate man mano che la tecnologia si evolve.
Le organizzazioni utilizzano modelli matematici complessi per il processo decisionale, come le previsioni finanziarie o la segmentazione dei clienti. Se i modelli funzionano in modo inadeguato, le organizzazioni possono subire perdite di entrate o responsabilità legali.
La gestione del rischio dei modelli (MRM) implica la convalida di modelli e strumenti prima e dopo la loro implementazione e l'apporto di modifiche durante tutto il loro ciclo di vita per proteggerne l'integrità.
La gestione del rischio della supply chain (SCRM) mira a identificare le vulnerabilità nella supply chain e a ridurne al minimo l'impatto sulle operazioni di un'azienda, sulla sua reputazione e sulle sue prestazioni finanziarie.
I rischi interni ed esterni della supply chain possono provenire da varie fonti, tra cui disastri naturali, eventi geopolitici, fallimento dei fornitori, problemi di qualità e attacchi informatici. Una SCRM efficace può creare resilienza operativa, identificare aree di spreco o inefficienza e proteggere la reputazione dell'azienda.
La gestione del rischio di terze parti (TPRM) affronta i rischi associati alle attività di outsourcing a fornitori o provider di servizi di terze parti. Queste partnership con terze parti potrebbero essere coinvolte in funzioni quali servizi IT, supply chain o assistenza ai clienti.
Il TPRM aiuta le organizzazioni a comprendere le loro relazioni commerciali con terze parti e le misure di sicurezza che questi fornitori adottano. In questo modo si evitano problemi quali interruzioni delle operazioni, violazioni della sicurezza ed errori di conformità.
Il TPRM è un sottoinsieme della gestione del rischio della supply e, a volte, viene anche chiamato vendor risk management (VRM).
Le tecnologie di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML) supportano i programmi di gestione del rischio aiutando le organizzazioni a identificare e mitigare in modo proattivo le potenziali minacce.
Gli specialisti della gestione del rischio e altri professionisti del rischio possono utilizzare strumenti e sistemi AI per rilevare meglio i problemi e automatizzare le soluzioni.
Numerosi standard e iniziative internazionali forniscono indicazioni sulla gestione del rischio. Questi standard di gestione del rischio includono una serie specifica di processi volti a sviluppare una strategia di gestione del rischio basata sugli obiettivi e sulle esigenze di un'organizzazione.
Tra gli standard internazionali più utilizzati ci sono:
Questi standard di gestione del rischio offrono il beneficio di un approccio strutturato. Il loro utilizzo può aiutare nell'analisi comparativa e nel confronto con concorrenti o colleghi del settore.
Tuttavia, l'implementazione di questi standard potrebbe essere costosa o dispendiosa in termini di tempo per alcune organizzazioni e potrebbe non essere abbastanza flessibile da soddisfare i requisiti specifici di alcune organizzazioni.
Pertanto, la decisione di adottare uno standard internazionale di gestione del rischio dipende dalle esigenze specifiche dell'organizzazione nonché dalla sua tolleranza propensione al rischio.
Ascolta per scoprire se gli agenti virtuali possono sostituire gli umani via via che diventano più veloci e precisi grazie all'AI generativa.
Scopri come i CEO utilizzano l'AI generativa e la modernizzazione delle applicazioni per promuovere l'innovazione e rimanere competitivi.
Scopri perché, per soddisfare la domanda dei clienti, i rivenditori devono comprendere la disponibilità d'inventario.
Semplifica la governance dei dati, la gestione del rischio e la conformità normativa con IBM OpenPages: una piattaforma GRC unificata altamente scalabile e basata sulla tecnologia AI.
Trasforma il tuo programma di sicurezza con le soluzioni offerte dal più grande provider di sicurezza aziendale.
I workflow intelligenti e scalabili consentono la valutazione dei rischi, garantiscono la conformità normativa e prevengono le frodi, supportando i clienti nel raggiungimento degli obiettivi prioritari e favorendo la loro crescita.
Trasforma le tue operazioni di business con soluzioni IBM all'avanguardia nel settore. Migliora la produttività, l'agilità e l'innovazione attraverso workflow intelligenti e tecnologie di automazione.