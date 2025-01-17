Cos'è la gestione del rischio?

La gestione del rischio è un componente integrale di qualsiasi strategia aziendale. Aiuta le aziende e gli individui a proteggersi da spese finanziarie, inefficienze, danni alla reputazione e altre potenziali perdite.

Le cause principali dei rischi sono sia interne (come errori umani o guasti del sistema) che esterne (come crisi globali, cambiamento climatico o progressi tecnologici). Quando si verificano eventi imprevisti, le organizzazioni devono sopportarne le conseguenze.

I possibili rischi potrebbero essere minori, ad esempio un aumento temporaneo dei costi. Tuttavia, potrebbero anche essere catastrofici e portare a gravi conseguenze, tra cui ingenti oneri finanziari, perdita di reputazione o persino la chiusura dell'attività.

Adottando un approccio completo e proattivo alla gestione del rischio, le aziende possono proteggersi e rispondere quando sono presenti minacce.

In sostanza, la gestione del rischio non consiste solo nel prevenire gli esiti negativi, ma anche nel consentire a quelli positivi di sostenere il successo complessivo e la sostenibilità di un'azienda.