Cos'è la gestione del rischio di terze parti (TPRM)?

In un mondo in cui le interconnessioni e le esternalizzazioni sono sempre più importanti, la gestione del rischio di terze parti (TPRM) è una strategia aziendale essenziale. Il TPRM identifica e attenua i rischi che le organizzazioni devono affrontare quando si relazionano con fornitori o provider di servizi esterni. Queste terze parti possono essere coinvolte in diverse funzioni aziendali, che vanno dai servizi IT allo sviluppo di software fino alla gestione della supply chain e all'assistenza ai clienti.

La necessità del TPRM deriva dalle vulnerabilità intrinseche associate alle relazioni con soggetti terzi. L'esternalizzazione delle attività può portare vantaggi come il risparmio sui costi, la scalabilità e l'accesso a competenze specializzate, ma espone anche le organizzazioni a potenziali problemi. Il TPRM mira a fornire alle organizzazioni una comprensione completa delle loro relazioni commerciali con terze parti e delle misure di sicurezza che questi fornitori adottano. In questo modo si evitano problemi quali interruzioni delle operazioni, violazioni della sicurezza ed errori di conformità.

Il TPRM è sinonimo di termini come VRM (Vendor Risk Management) o supply chain risk management, e costituisce un approccio completo per affrontare i rischi relativi a varie interazioni con terze parti. Coinvolge principi universali come la due diligence, la valutazione dei rischi legati a soggetti terzi, la correzione e il monitoraggio continuo per garantire che le terze parti rispettino le normative, proteggano i dati sensibili, garantiscano la resilienza operativa e soddisfino i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).

I rischi digitali, un sottoinsieme del TPRM, comprendono le preoccupazioni di carattere finanziario, reputazionale, ambientale e di sicurezza. L'accesso dei fornitori a proprietà intellettuale, dati riservati e informazioni di identificazione personale (PII) sottolinea l'importanza del TPRM all'interno delle strategie di cybersecurity e cyber risk management.

Nessun reparto è universalmente responsabile della gestione del rischio di terzi (TPRM), la situazione varia da un'organizzazione all'altra. Le aziende possono avere team TPRM dedicati o distribuire queste responsabilità tra vari ruoli. I reparti e i titoli di lavoro più comuni coinvolti nel TPRM includono il Chief Information Security Officer (CISO), il Chief Procurement Officer (CPO), il Chief Information Officer (CIO), il Chief Privacy Officer (CPO), l'Information Technology (IT), il Supply Chain Manager e altri.

Un TPRM efficace protegge le organizzazioni dai rischi di esternalizzazione e crea partnership più forti e resilienti. L'integrazione del TPRM nelle operazioni principali consente alle aziende di sfruttare le competenze esterne, mantenendo al contempo la sicurezza, la conformità e l'integrità operativa. In questo modo le vulnerabilità vengono trasformate in rischi gestiti, consentendo una crescita sicura e conforme.