Cos'è la mitigazione dei rischi?

Prevenzione del rischio

La strategia di prevenzione dei rischi è un metodo per mitigare il rischio adottando misure per evitare che si verifichi. Questo approccio potrebbe richiedere all'organizzazione di compromettere altre risorse o strategie. Evitare di investire o avviare una linea di prodotti sono esempi di tali azioni, in quanto riducono il rischio di perdite.

Riduzione del rischio

Questo approccio avviene dopo che l'organizzazione completa l'analisi di mitigazione dei rischi e decide di adottare le misure necessarie per ridurre le probabilità che un rischio si verifichi o il suo impatto. Non elimina il rischio ma lo accetta, concentrandosi sul contenimento delle perdite e facendo il possibile per evitare che si diffonda. Un esempio di questo processo nel settore sanitario è l’assicurazione che copre le cure preventive.

Trasferimento del rischio

Il trasferimento del rischio implica il trasferimento del rischio a terzi, ad esempio la stipula di una polizza assicurativa per coprire determinati rischi come danni alla proprietà o lesioni. In questo modo il rischio viene trasferito dall’organizzazione a qualcun altro e, spesso, a una compagnia assicurativa.

Accettazione dei rischi

Questa strategia implica accettare la possibilità che una ricompensa superi il rischio. Non deve essere un metodo permanente, ma per un determinato periodo può essere la strategia migliore per dare priorità ad altri rischi e minacce. È impossibile eliminare tutti i rischi e questo viene chiamato rischio residuo.