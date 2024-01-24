Cosa sono i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG)?

Esistono diverse normative che sono state emanate per aiutare le aziende a tenere conto dei fattori ESG. Considera la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), una legislazione dell'Unione europea che impone alle aziende di riferire sull'impatto ambientale e sostenibile delle proprie attività aziendali, nonché sulle proprie iniziative ESG. La Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) mira a fare altrettanto standardizzando il reporting delle metriche ESG.



Sono stati inoltre creati vari framework per aiutare le aziende nella loro divulgazione ESG. In Europa, il Carbon Disclosure Project (CDP) consente alle aziende di fornire informazioni ambientali ai propri stakeholder ed è composto da gestione delle opportunità e rischi, obiettivi ambientali, nonché analisi strategica e dello scenario. Allo stesso modo, la Global Reporting Initiative (GRI) fornisce un quadro globale che standardizza gli approcci alla materialità, al reporting sulla gestione e alla divulgazione per una gamma completa di problemi ESG.

Sebbene questi regolamenti e quadri siano progettati per indirizzare le organizzazioni e gli investitori verso pratiche commerciali più sostenibili, non costituiscono un deterrente infallibile contro il greenwashing o le frodi ambientali. Né sono un cuscinetto per una perturbazione globale.

La pandemia da COVID-19 ha esposto rapidamente la fragilità delle supply chain, della salute e dei servizi finanziari delle aziende, nonché del clima stesso. Di fronte all'incertezza, gli studiosi si sono preoccupati che le aziende avrebbero declassato le loro iniziative ESG per non affondare. E anche se questo è avvenuto in alcuni casi, è stata fatta una scoperta interessante: le società con una forte performance ESG erano meglio attrezzate per resistere alla pandemia poiché avevano già tenuto conto della possibilità di interruzione.1

Questo per ricordare che l'ESG è più di semplici metriche, regolamenti e quadri di riferimento. Fondamentalmente, l'ESG è un modo attuabile per misurare i progressi e compiere passi verso un futuro più sostenibile.