Cosa sono i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG)?

ESG è l'acronimo di Environmental, Social and Governance e si riferisce a una serie di standard utilizzati per misurare l'impatto sociale e ambientale di un'organizzazione. Si usa tipicamente nel contesto degli investimenti, sebbene si applichi anche a clienti, fornitori, dipendenti e al pubblico in generale.
Il termine "ESG" è diventato popolare nel 21° secolo e spesso in una conversazione viene utilizzato come sinonimo di sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa (CSR). Tuttavia, mentre la sostenibilità e la CSR hanno più una parvenza di filosofia o di obiettivo finale, l'ESG è più tangibile; comprende i dati e le metriche necessari per informare il processo decisionale sia per le aziende, sia per gli investitori.
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Si riferisce al fatto che l'organizzazione opera in qualità di responsabile dell'ambiente e riguarda questioni ambientali quali il cambiamento climatico, le emissioni di gas serra (GHG), la deforestazione, la biodiversità, le emissioni di carbonio, la gestione dei rifiuti e l'inquinamento.
Si riferisce all'impatto che l'organizzazione ha sulle persone, sulla cultura e sulle comunità e osserva l'impatto sociale della diversità, dell'inclusività, dei diritti umani e delle supply chain.
Si riferisce al modo in cui l'organizzazione agisce e guarda ai fattori di governance aziendale come la retribuzione dei dirigenti, la pianificazione della successione, le pratiche di gestione del consiglio di amministrazione e i diritti degli azionisti.
L'impatto che un'azienda può avere sull'ecosistema circostante è diventato evidente, sia su scala globale, sia all'interno della comunità locale. Allo stesso tempo, le persone sono sempre più preoccupate per le questioni ESG come il cambiamento climatico, i diritti umani e la retribuzione dei dirigenti. E così, incorporare la sostenibilità nel business è in cima ai pensieri dei dirigenti e degli investitori nell'attuale panorama aziendale eco-consapevole.
Dato che i mercati azionari rispecchiano tradizionalmente il sentimento del pubblico, gli investitori hanno ricalibrato la loro strategia di gestione degli asset per concentrarsi non solo sulla performance finanziaria, ma anche su vari fattori ESG. Oggi più che mai, le aziende sono sottoposte al vaglio degli investitori istituzionali che cercano di allineare le loro strategie di investimento ai loro valori, in particolare alle considerazioni ESG.
Poiché molte decisioni d'investimento sono influenzate dai criteri ESG, gli investitori hanno adottato un nuovo approccio nella gestione degli asset. E anche se possono sembrare simili, esistono alcune distinzioni fondamentali tra l'investimento ESG e altre strategie come l'investimento socialmente responsabile (SRI) e l'impact investing.
Gli investimenti ESG prendono in considerazione vari fattori ESG oltre alle metriche finanziarie tradizionali. Tuttavia, esiste una componente aggiuntiva di gestione delle opportunità e dei rischi, che tiene conto delle esternalità ambientali nella valutazione di un'azienda. In definitiva, i rendimenti finanziari rimangono la massima priorità quando si tratta di investimenti ESG.
L'SRI, o investimento sostenibile, si concentra meno sui rendimenti finanziari e più su considerazioni etiche. Ad esempio, un investitore può evitare i fondi comuni di investimento o un fondo negoziato in borsa (ETF) se una delle società opera in un settore dannoso per l'ambiente.
L'impact investing potrebbe essere considerato la forma di investimento più filantropica in cui i risultati positivi sono la massima priorità. Ciò significa che l'investimento deve portare a un bene sociale concreto. Ciò potrebbe significare investire in un ETF o in una società che si concentra esclusivamente sulle energie rinnovabili o che è impegnata nelle operazioni net zero.
Alla luce di queste nuove strategie d'investimento, sono sorti numerosi fondi ESG, a dimostrazione della crescente importanza dell'ESG nell'attuale mercato azionario. Per le aziende, avere una strategia ESG completa non è più un lusso ma una necessità, il che significa che le organizzazioni devono diventare esperte nella divulgazione ESG.
Le organizzazioni includono sempre più spesso le metriche ESG nei loro report annuali per aiutare gli stakeholder a fare scelte di investimento più sostenibili. Attraverso il reporting ESG, le aziende possono mostrare come si confrontano con i benchmark e gli obiettivi del settore, utilizzando dati qualitativi e quantitativi per misurare i loro progressi nelle iniziative ESG. Il reporting ESG fornisce inoltre agli stakeholder gli insight necessari per prendere decisioni informate, evidenziando i potenziali rischi e opportunità ESG che potrebbero influire sul valore a lungo termine dell'azienda.
Esistono numerosi modi per redigere un report ESG. In genere, vengono creati utilizzando un framework ESG consolidato in grado di offrire istruzioni su quali argomenti ESG concentrarsi. I framework ESG aiutano anche le organizzazioni a capire come strutturare e preparare al meglio le informazioni per la divulgazione in modo da poter ottenere un rating o un punteggio ESG più elevato.
Un punteggio ESG viene utilizzato per tracciare la performance ESG di un'azienda, fornendo una maggiore visibilità delle sue operazioni per investitori, stakeholder e organismi di regolamentazione. Le organizzazioni che forniscono report ESG più solidi in genere ottengono punteggi più alti, mentre quelle che non monitorano o non mostrano le loro prestazioni ESG avranno spesso un rating ESG più basso.
La Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) è un'organizzazione che fornisce una serie di informazioni relative al clima che le aziende e le istituzioni finanziarie possono utilizzare per informare gli azionisti. Analogamente, il Sustainability Accounting Standards Board (SASB) ha contribuito a stabilire e mantenere standard specifici di settore per guidare la divulgazione delle informazioni sulla sostenibilità dell'organizzazione.
Gli investitori istituzionali possono inoltre puntare a organizzazioni come Morningstar, Morgan Stanley Capital International (MSCI) e altre per offrire dati ESG su determinate società. Tutti questi fornitori svolgono un ruolo fondamentale nel fornire metriche ESG chiave che possono aiutare a determinare quanto sia investibile un'organizzazione.
Esistono diverse normative che sono state emanate per aiutare le aziende a tenere conto dei fattori ESG. Considera la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), una legislazione dell'Unione europea che impone alle aziende di riferire sull'impatto ambientale e sostenibile delle proprie attività aziendali, nonché sulle proprie iniziative ESG. La Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) mira a fare altrettanto standardizzando il reporting delle metriche ESG.
Sono stati inoltre creati vari framework per aiutare le aziende nella loro divulgazione ESG. In Europa, il Carbon Disclosure Project (CDP) consente alle aziende di fornire informazioni ambientali ai propri stakeholder ed è composto da gestione delle opportunità e rischi, obiettivi ambientali, nonché analisi strategica e dello scenario. Allo stesso modo, la Global Reporting Initiative (GRI) fornisce un quadro globale che standardizza gli approcci alla materialità, al reporting sulla gestione e alla divulgazione per una gamma completa di problemi ESG.
Sebbene questi regolamenti e quadri siano progettati per indirizzare le organizzazioni e gli investitori verso pratiche commerciali più sostenibili, non costituiscono un deterrente infallibile contro il greenwashing o le frodi ambientali. Né sono un cuscinetto per una perturbazione globale.
La pandemia da COVID-19 ha esposto rapidamente la fragilità delle supply chain, della salute e dei servizi finanziari delle aziende, nonché del clima stesso. Di fronte all'incertezza, gli studiosi si sono preoccupati che le aziende avrebbero declassato le loro iniziative ESG per non affondare. E anche se questo è avvenuto in alcuni casi, è stata fatta una scoperta interessante: le società con una forte performance ESG erano meglio attrezzate per resistere alla pandemia poiché avevano già tenuto conto della possibilità di interruzione.1
Questo per ricordare che l'ESG è più di semplici metriche, regolamenti e quadri di riferimento. Fondamentalmente, l'ESG è un modo attuabile per misurare i progressi e compiere passi verso un futuro più sostenibile.
Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla Direttiva sul reporting della sostenibilità delle imprese (CSRD), compresi i requisiti di conformità, i requisiti di reporting, le date principali e altro ancora.
Esplora il reporting CSRD con IBM Envizi e scopri come rispettare i requisiti di divulgazione.
In questa discussione approfondita, scopri la strategia di Ikano Group, gruppo multinazionale attivo in diversi settori, per prepararsi al reporting CSRD.
Scopri perché l'IDC MarketScape: Worldwide Carbon Accounting and Management Applications 2024 Vendor Assessment colloca IBM tra i primi posti della sua classifica.
Semplifica la rendicontazione ESG per soddisfare i requisiti di conformità e reportistica.
Inizia oggi il tuo percorso verso la sostenibilità collegando la tua roadmap strategica alle operazioni quotidiane.
Stabilisci una strategia sui dati ESG per rendere operativi gli obiettivi di sostenibilità e aumentare la trasparenza.
Semplifica il reporting ESG per soddisfare i requisiti di conformità e reportistica con il software ESG reporting di IBM Envizi.