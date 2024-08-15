Che cos'è l'hacking?

Un attacco informatico è un atto intenzionale che ha lo scopo di danneggiare un sistema informatico o i suoi utenti, mentre l'hacking è l'atto di ottenere l'accesso o il controllo di un sistema attraverso mezzi non autorizzati. La differenza fondamentale è che gli attacchi informatici danneggiano sempre i loro obiettivi, mentre l'hacking può essere buono, cattivo o neutrale.

Gli attori malintenzionati possono, e spesso lo fanno, utilizzare tecniche di hacking per condurre attacchi informatici, ad esempio sfruttando una vulnerabilità del sistema per entrare in una rete e installare ransomware.

Gli hacker etici, al contrario, utilizzano tecniche di hacking per aiutare le organizzazioni a rafforzare le loro difese. Sostanzialmente, è l'opposto di un attacco informatico.

Un'altra distinzione importante da fare è che l'hacking non è sempre illegale. Se un hacker ha il permesso del proprietario di un sistema, o è il proprietario stesso del sistema, la sua attività è legale.

Al contrario, gli attacchi informatici sono quasi sempre illegali, poiché non hanno il consenso della vittima e mirano attivamente a causare danni.