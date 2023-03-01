Sebbene la domanda di assicurazioni informatiche sia elevata, l'aumento dei costi delle assicurazioni informatiche sta rendendo difficile per le aziende, in particolare le piccole imprese, trovare una copertura. Secondo Marsh McLennan, i prezzi delle assicurazioni informatiche sono aumentati del 110% nel primo trimestre del 2022.

Secondo 451 Research, l'assicurazione informatica può contribuire ad aumentare gli attacchi ransomware. Man mano che sempre più aziende acquistano polizze informatiche, si fanno meno problemi nel dover pagare i riscatti in quanto sanno l'assicurazione le risarcirà. Gli hacker, a loro volta, si sentono incoraggiati a continuare a chiedere riscatti. Un nuovo ceppo di ransomware, HardBit, chiede persino alle vittime di condividere i dettagli delle loro polizze informatiche in modo che gli hacker possano calcolare un riscatto che verrà coperto dalla polizza.

La turbolenza dei prezzi è alimentata anche dal fatto che l'assicurazione informatica è relativamente nuova rispetto ad altri prodotti assicurativi. Gli assicuratori dispongono di dati storici limitati sui costi degli attacchi informatici, il che rende difficile creare modelli di rischio accurati e fissare prezzi stabili.

Quando le compagnie assicurative vedono aumentare le loro perdite, rispondono aumentando i premi e limitando la copertura. L'assicurazione AXA ha smesso di coprire i pagamenti per ransomware per le polizze rilasciate in Francia. Lloyd's of London non coprirà più attacchi informatici sponsorizzati dallo stato, un'altra fonte di gravi perdite.

Gli assicuratori stabiliscono inoltre requisiti di sicurezza di rete più severi per le aziende assicurate. Alcuni sottoscrittori non offriranno nemmeno un preventivo assicurativo a meno che una società non disponga di autenticazione a più fattori, crittografia dei dati, zero-trust o politiche simili. Alcune compagnie assicurative stanno assumendo un ruolo più di consulenza, offrendo agli assicurati e agli imprenditori l'accesso a strumenti di sicurezza e fornitori di servizi per aiutarli a migliorare il livello di sicurezza. Alcuni esperti prevedono che gli assicuratori informatici potrebbero diventare figure chiave nell’applicazione di standard come il NIST Cybersecurity Framework, poiché le aziende che seguono questi standard saranno meno costose da assicurare.