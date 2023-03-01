L'assicurazione informatica, chiamata anche assicurazione sulla responsabilità informatica o assicurazione sulla cybersecurity, copre le perdite finanziarie che le aziende subiscono a seguito di attacchi ransomware, violazioni dei dati e altri incidenti informatici.
Allo stesso modo in cui l'assicurazione auto paga danni ai veicoli e danni fisici in caso di incidente, le polizze assicurative informatiche pagano in caso di sistemi informatici danneggiati, perdita di fatturato, spese legali e altri costi legati ad attacchi informatici.
Le violazioni di sicurezza stanno diventando sempre più comuni e costose. Secondo il reportCost of a Data Breach di IBM, l'83% delle organizzazioni ha subito più di una violazione dei dati e la violazione media ammonta a 4,35 milioni di dollari. L'assicurazione informatica può ridurre l'impatto finanziario di queste violazioni, rendendola una parte importante della gestione del rischio per le aziende di oggi.
Qualsiasi azienda che memorizza informazioni sui clienti o fa affidamento sulla tecnologia, inclusa la maggior parte delle aziende, si trova ad affrontare rischi informatici. I team addetti alla sicurezza possono adottare delle misure per mitigare le minacce informatiche, ma non possono prevenirle completamente. Secondo il Travelers Risk Index, il 57% dei leader aziendali ritiene che gli attacchi informatici siano inevitabili.
I prodotti assicurativi aziendali standard, come la copertura generale della responsabilità civile e le polizze per errori e omissioni, in genere non coprono le perdite dovute a eventi informatici, lasciando le aziende vulnerabili all'intero costo degli attacchi ransomware, delle truffe di compromissione delle e-mail aziendali e altri crimini informatici. Questi attacchi possono avere un grave impatto finanziario. Ad esempio, mediamente un attacco ransomware costa 4,54 milioni di dollari, pagamenti per il riscatto esclusi.
Le polizze assicurative informatiche sono nate per colmare questa lacuna. Coprendo i pagamenti per il riscatto, la correzione del malware e altri costi, le politiche informatiche possono aiutare le aziende a limitare i danni, recuperare più rapidamente e aumentare il loro livello complessivo di cyber resilience.
La copertura assicurativa informatica può variare in base alle esigenze dell'azienda, ai tipi di dati che memorizza e al settore di appartenenza. Numerose polizze informatiche offrono opzioni di copertura proprietaria e di terze parti. La copertura proprietaria paga le perdite dirette dell'azienda, come i costi di recupero dei dati e di ripristino dei sistemi. La copertura di terze parti copre i danni subiti da parti esterne all'azienda, come i consumatori a cui sono stati rubati i dati.
Quando si tratta di perdite specifiche, numerose polizze informatiche pagano per cose come:
Se un'azienda registra una perdita di fatturato perché un attacco informatico mette fuori uso i sistemi informatici, le polizze informatiche possono coprire alcune o tutte le perdite.
L'assicurazione può pagare la risposta agli incidenti, le riparazioni dei sistemi, le indagini forensi e altri servizi necessari dopo un evento informatico.
Le polizze informatiche possono aiutare a pagare le controversie derivanti da un attacco informatico, come le cause intentate dai clienti. Alcune compagnie di assicurazione possono fornire assistenza legale alla compagnia assicurata.
Quando gli hacker rubano informazioni di identificazione personale (PII) o altre informazioni sensibili come i numeri di carta di credito o i numeri di previdenza sociale, le policy informatiche possono aiutare a coprire i costi della notifica ai clienti e della fornitura di servizi come il monitoraggio del credito.
Gli attacchi informatici possono portare a indagini normative, soprattutto nei settori altamente regolamentati come l'assistenza sanitaria e i servizi finanziari. Le politiche informatiche possono coprire i costi di conformità di questi audit, comprese le eventuali multe che l'azienda deve pagare.
Un'azienda potrebbe dover assumere una società di pubbliche relazioni o adottare altre misure per ripristinare la reputazione del proprio marchio a seguito di un attacco. Alcune politiche informatiche aiuteranno a sostenere questi costi.
Numerose polizze informatiche coprono i pagamenti da ransomware, ma alcuni fornitori di assicurazioni non stanno più garantendo questa copertura o la stanno limitando a causa degli elevati costi dei riscatti.
Anche se la copertura delle polizze informatiche è estesa, ci sono alcuni incidenti che invece non prevedono una copertura. Queste sono chiamate esclusioni. Le esclusioni comuni includono:
Un'azienda può subire il furto dei propri dati o l'interruzione del servizio quando i fornitori e altri partner vengono violati. L'assicurazione informatica non paga sempre per queste perdite, ma alcuni assicuratori offrono una copertura contro le violazioni di terze parti a un costo aggiuntivo.
Poiché gli attacchi dell'ingegneria sociale come il phishing manipolano le persone per compromettere la cybersecurity dall'interno, le politiche informatiche non sempre coprono queste perdite. Tuttavia, la copertura di ingegneria sociale è spesso disponibile a un costo aggiuntivo.
Le perdite causate da minacce interne come i dipendenti malintenzionati o negligenti raramente sono coperte.
Numerose polizze informatiche considerano questi attacchi come atti di guerra e non offrono una copertura assicurativa.
Se gli hacker sfruttano una falla di cui l'azienda era a conoscenza ma che non ha risolto, numerose politiche informatiche negheranno la richiesta di risarcimento.
La maggior parte dei piani non copre le interruzioni causate da configurazioni errate e altri errori interni.
Sebbene la domanda di assicurazioni informatiche sia elevata, l'aumento dei costi delle assicurazioni informatiche sta rendendo difficile per le aziende, in particolare le piccole imprese, trovare una copertura. Secondo Marsh McLennan, i prezzi delle assicurazioni informatiche sono aumentati del 110% nel primo trimestre del 2022.
Secondo 451 Research, l'assicurazione informatica può contribuire ad aumentare gli attacchi ransomware. Man mano che sempre più aziende acquistano polizze informatiche, si fanno meno problemi nel dover pagare i riscatti in quanto sanno l'assicurazione le risarcirà. Gli hacker, a loro volta, si sentono incoraggiati a continuare a chiedere riscatti. Un nuovo ceppo di ransomware, HardBit, chiede persino alle vittime di condividere i dettagli delle loro polizze informatiche in modo che gli hacker possano calcolare un riscatto che verrà coperto dalla polizza.
La turbolenza dei prezzi è alimentata anche dal fatto che l'assicurazione informatica è relativamente nuova rispetto ad altri prodotti assicurativi. Gli assicuratori dispongono di dati storici limitati sui costi degli attacchi informatici, il che rende difficile creare modelli di rischio accurati e fissare prezzi stabili.
Quando le compagnie assicurative vedono aumentare le loro perdite, rispondono aumentando i premi e limitando la copertura. L'assicurazione AXA ha smesso di coprire i pagamenti per ransomware per le polizze rilasciate in Francia. Lloyd's of London non coprirà più attacchi informatici sponsorizzati dallo stato, un'altra fonte di gravi perdite.
Gli assicuratori stabiliscono inoltre requisiti di sicurezza di rete più severi per le aziende assicurate. Alcuni sottoscrittori non offriranno nemmeno un preventivo assicurativo a meno che una società non disponga di autenticazione a più fattori, crittografia dei dati, zero-trust o politiche simili. Alcune compagnie assicurative stanno assumendo un ruolo più di consulenza, offrendo agli assicurati e agli imprenditori l'accesso a strumenti di sicurezza e fornitori di servizi per aiutarli a migliorare il livello di sicurezza. Alcuni esperti prevedono che gli assicuratori informatici potrebbero diventare figure chiave nell’applicazione di standard come il NIST Cybersecurity Framework, poiché le aziende che seguono questi standard saranno meno costose da assicurare.
Proteggi i dati aziendali in ambienti diversi, soddisfa la conformità normativa e semplifica le complessità operative.
IBM Security offre soluzioni di sicurezza informatica aziendale per aiutarti a prosperare in un contesto di incertezza.
I servizi di cybersecurity di IBM offrono servizi di consulenza, integrazione e gestione della sicurezza per sviluppare capacità offensive e difensive. Combiniamo un team globale di esperti con la tecnologia proprietaria e dei partner per creare insieme programmi di sicurezza su misura in grado di gestire i rischi.