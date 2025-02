Cos'è il Data Detection and Response (DDR)?

Il DDR esegue un monitoraggio continuo e in tempo reale dei registri delle attività dei dati per identificare e isolare gli incidenti di sicurezza non appena si verificano.

Poiché tiene traccia dei flussi di dati e delle interazioni su più piattaforme cloud, il DDR si affida al data lineage per monitorare le potenziali minacce. Il data lineage mostra l'origine, il percorso, la destinazione e la trasformazione di diversi tipi di dati. Queste informazioni aiutano il DDR a determinare quando e se i dati sensibili potrebbero essere a rischio, ad esempio se i dati si spostano in un sistema non previsto o vengono alterati in modo imprevisto.