Il ransomware è un tipo di malware che blocca i dati o il dispositivo della vittima e minaccia di tenerli bloccati, o peggio, a meno che la vittima non paghi un riscatto all'aggressore. Oggi la maggior parte degli attacchi ransomware sono attacchi a doppia estorsione che minacciano anche di rubare i dati della vittima e di venderli o diffonderli online. Secondo l'IBM Security X-Force Threat Intelligence Index 2023, gli attacchi ransomware hanno rappresentato il 17% di tutti gli attacchi informatici del 2022.

Gli attacchi Big Game Hunting (BGH) sono campagne di ransomware massicce e coordinate che prendono di mira le grandi organizzazioni - governi, grandi imprese e fornitori di infrastrutture critiche - che hanno molto da perdere da un'interruzione e saranno più propense a pagare un riscatto elevato.