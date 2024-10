Cos'è la crittografia simmetrica?

La crittografia simmetrica inizia con la generazione di una chiave, ovvero un'unica chiave segreta che tutte le parti coinvolte devono mantenere riservata.

Durante il processo di crittografia, il sistema inserisce il testo in chiaro (dati originali) e la chiave segreta in un algoritmo di crittografia dei dati. Questo processo utilizza operazioni matematiche per trasformare il testo in chiaro in testo cifrato (dati crittografati). Senza una chiave di decrittazione, decifrare i messaggi crittografati diventa praticamente impossibile.

Il sistema trasmette poi il testo cifrato al destinatario, che utilizza la stessa chiave segreta per decriptare il testo cifrato e trasformarlo nuovamente in testo in chiaro, invertendo il processo di crittografia.

La crittografia simmetrica coinvolge due tipi principali di cifrari simmetrici: cifrari a blocchi e cifrari a flusso.

I cifrari a blocchi , come l'Advanced Encryption Standard (AES), crittografano i dati in blocchi di dimensioni fisse.





, come l'Advanced Encryption Standard (AES), crittografano i dati in blocchi di dimensioni fisse. I cifrari a flusso, come l'RC4, crittografano i dati un bit o un byte alla volta, il che li rende adatti all'elaborazione dei dati in tempo reale.

Gli utenti scelgono spesso i cifrari a blocchi per garantire l'integrità e la sicurezza di grandi quantità di dati. Scelgono i cifrari a flusso per crittografare in modo efficiente flussi di dati più ridotti e continui, come le comunicazioni in tempo reale.