Cos'è il trasferimento di file?

Il trasferimento di file è alla base delle operazioni aziendali. Le aziende scambiano regolarmente dati ogni giorno internamente e con clienti, fornitori e partner. Sia che abbiano bisogno di trasferire transazioni in blocco a un provider di gestione delle buste paga in outsourcing o di inviare un video digitale per una campagna di marketing, devono essere in grado di spostare i dati in modo sicuro ed efficiente.

Le organizzazioni continuano a fare affidamento sul trasferimento di file per condividere informazioni digitali. Infatti, oltre il 50% dell'integrazione di tutti i sistemi avviene tramite il trasferimento di file. 4

"Il trasferimento di dati business-critical è essenziale in settori che vanno dai servizi bancari e finanziari alla difesa e alla produzione", afferma Todd Margo nel suo blog sul trasferimento di file gestito da IBM. "Affinché le attività procedano senza intoppi, è necessario spostare, duplicare, sincronizzare e condividere forme di dati digitali in continua evoluzione, confezionati sotto forma di file".

Prosegue descrivendo alcune delle forze che influenzano i requisiti di trasferimento di file odierni:

Volumi di dati: i requisiti dei workload per il trasferimento di file tendono a essere l'invio in blocco a frequenza più elevata e file più grandi e diversificati rispetto al passato. C'è anche una richiesta di processi di applicazioni innovativi per i trasferimenti in streaming.

Big data e IoT: le aziende utilizzano la tecnologia di trasferimento dei file per consentire lo scambio di file di transazioni in blocco in settori quali l'Internet of Things (IoT) e la big data analytics. Questo mette a dura prova la velocità di trasferimento dei dati. Inoltre, i volumi di dati stanno aumentando per supportare un analytics con un maggiore livello di dettaglio. Questa doppietta di velocità e volume di file crea una grande sfida per le tecnologie di trasferimento file.

Sicurezza: le preoccupazioni relative alla sicurezza informatica continuano ad aumentare, portando all’adozione di migliori tecnologie di sicurezza. I sistemi di trasferimento di file, ove possibile, dovrebbero compensare la spesa per la sicurezza supportando acceleratori hardware, nuovi software per i processi di sicurezza e miglioramenti della velocità di trasferimento dei file.

Secondo un report degli analisti di Ovum: "La mancata conformità alle normative sulla sicurezza e sulla privacy dei dati e la mancanza di visibilità e monitoraggio end-to-end rimangono le principali preoccupazioni per quanto riguarda le caratteristiche e le funzionalità delle soluzioni esistenti di trasferimento di file". Nel report si aggiunge inoltre che “…l'abilitazione al cloud, l'integrazione semplificata tramite API e il miglioramento dell'esperienza utente sono temi chiave per lo sviluppo".

Oltre l'FTP

FTP e Secure FTP (SFTP) sono tra i metodi di trasferimento file più utilizzati. Parte della loro attrattiva sta nel fatto che sono semplici da utilizzare e spesso gratuiti o poco costosi. In genere, il trasferimento avviene tramite un sito Web FTP a cui la maggior parte degli utenti può accedere. La tecnologia funziona bene se un'organizzazione ha la necessità occasionale di inviare file non sensibili, ma se utilizzata in modo più ampio può comportare dei rischi.

Quando i file vengono esposti, l'FTP non registra le violazioni della sicurezza né autentica gli utenti: funzionalità fondamentali per aiutare a rilevare e bloccare violazioni o minacce informatiche. La tecnologia invia inoltre i file in base all'ordine di arrivo. Pertanto, le organizzazioni non possono dare priorità ai trasferimenti critici o rispondere con la massima rapidità alle esigenze aziendali.

Per superare i costi e i rischi nascosti dell'FTP, sempre più aziende scelgono un software di trasferimento file sicuro e scalabile.