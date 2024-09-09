Che cos'è la trasformazione digitale?

I primi esempi di trasformazione digitale che hanno fatto notizia (Uber, AirBnB, Netflix) hanno utilizzato tecnologie di cloud computing e mobile computing per reinventare le transazioni e, a volte, rivoluzionare interi settori. La pandemia di COVID-19 ha portato a innovazioni trasformative per supportare meglio il lavoro a distanza e quello ibrido. Attualmente, le organizzazioni stanno applicando l'AI (intelligenza artificiale),l' automazione e altre tecnologie per semplificare i workflow, personalizzare l'esperienza del cliente, migliorare il processo decisionale e rispondere in modo più rapido ed efficace alle perturbazioni del mercato e alle nuove opportunità.

La trasformazione digitale può aiutare le aziende ad aumentare la fedeltà dei clienti, attrarre dipendenti di talento, promuovere un vantaggio competitivo e creare valore aziendale. Una ricerca di McKinsey ha rilevato che, tra il 2018 e il 2022, i leader digitali hanno ottenuto rendimenti totali annui per gli azionisti superiori di circa il 65% rispetto ai "ritardatari" digitali.1