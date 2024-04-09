Cos'è la business transformation?

La business transformation è talvolta considerata sinonimo di trasformazione digitale semplicemente perché nella maggior parte dei casi il modo in cui le aziende desiderano cambiare è correlato alle nuove tecnologie6 (link esterno a ibm.com). La business transformation di Netflix è avvenuta quando l'azienda è passata dall'essere un fornitore di DVD con contenuti di terzi al diventare un produttore e streamer di intrattenimento. Per fare ciò, era necessario passare al cloud e investire molto nella produzione di contenuti.

Una business transformation moderna si avvarrà sempre più di progressi tecnologici come l'automazione, l'AI e il machine learning(ML) per migliorare i workflow, rendere i dipendenti più efficienti e aumentare la velocità del time-to-market. Molte di queste tecnologie aiutano a ridurre i costi. In un altro esempio, Anthem è passata dai sistemi legacy al cloud computing investendo nell'AI per automatizzare i processi principali e utilizzare l'analisi predittiva per creare un'infrastruttura più resiliente in grado di ripararsi autonomamente. Di conseguenza, ha registrato una riduzione del 25% del numero di incidenti di sistema ad alta priorità, migliorando significativamente i tempi di attività e l'affidabilità del sistema.