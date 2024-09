I grandi concorrenti e le agili startup invadono nuovi mercati. I consumatori, più consapevoli, cercano e si aspettano una maggiore possibilità di scelta. Le tecnologie digitali sostituiscono le operazioni "analogiche" Le normative statali modificano il contesto operativo. Fattori globali come questi hanno causato cambiamenti radicali in settori di attività chiave quali la produzione industriale, il commercio e i media. Ora, le forze in campo stanno convergendo sulla sanità, che con USD 2.800 miliardi rappresenta quasi un quinto dell'economia statunitense.

Anthem, una delle principali aziende americane di benefit sanitari, ha preso coscienza di questi importanti fattori di cambiamento. L'azienda ha esaminato la sua capacità di risposta ai cambiamenti, guardando al suo interno per promuovere conversione e innovazione.

"Dovevamo cambiare il nostro approccio", afferma Tim Skeen, Chief Information Officer di Anthem. "La domanda che ci siamo chiesti è: 'come possiamo innovare per essere in grado di raccogliere le sfide, essere più competitivi sul mercato e, in definitiva, essere un supporto sanitario affidabile per i nostri utenti?

"Da molti anni IBM è il nostro partner chiave nella gestione del supporto in tutte le nostre infrastrutture on-premises", continua Skeen. "Tutto è cominciato da una discussione tra collaboratori fidati".