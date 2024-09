Attraverso una comprensione delle tendenze emergenti e dei possibili disservizi del settore, possiamo portare alla luce il potenziale non sfruttato all'interno della tua strategia di business per consentire una modernizzazione e una crescita dello stesso. Abbiamo aiutato aziende come Kraft Heinz e Verizon ad allineare la loro strategia in materia di investimenti, sbloccare il valore aggiuntivo dalle tecnologie esistenti ed emergenti e garantire l'automazione dei processi e delle esperienze umane in grado di creare un impatto sostenibile e a lungo termine.