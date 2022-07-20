In che modo la tecnologia promuove la trasformazione aziendale?

Nella corsa incessante all'innovazione e alla crescita sostenibile, le organizzazioni hanno sempre guardato alla tecnologia come al catalizzatore dei risultati aziendali. Che l'obiettivo fosse focalizzato sull'ottenere dati come singola fonte affidabile per determinare le funzionalità di analytics per il processo decisionale, sulla riduzione dei costi tramite l'ottimizzazione dei processi o sulla continuità aziendale per la sopravvivenza economica in un ambiente competitivo, la tecnologia ha alimentato la creazione di valore attraverso la business transformation.
Esaminiamo la definizione più ampia di business transformation. La business transformation consiste nel realizzare cambiamenti fondamentali nelle operazioni e nei modelli, creando modelli di business digitali per realizzare guadagni di valore significativi. Si tratta di allineare il processo decisionale, le operazioni e i dati per anticipare e rispondere a interruzioni, cambiamenti nei bisogni dei clienti e nuove opportunità di mercato. Gli strumenti di business transformation nell'era digitale includono una chiara strategia di trasformazione digitale, architettura hybrid cloud, analytics approfondita e una suite di tecnologie avanzate: intelligenza artificiale (AI), blockchain, automazione, edge computing e Internet of Things (IoT).
Gli ultimi due anni hanno accelerato il ritmo dei cambiamenti che i clienti stanno vivendo e attuando nella trasformazione digitale. Stiamo assistendo a modelli di trasformazione tecnologica, o "trasformazione digitale", in tre aree fondamentali. La trasformazione digitale è l'adozione di esperienze digital-first per clienti, business partner e dipendenti. In altre parole, questi modelli sono emersi come driver strategici della business transformation guidata dalla tecnologia, e sono allineati in base a:
Analizziamo nel dettaglio ciascuno dei driver:
Newsletter di settore
Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Il settore di un'azienda definirà l'esigenza e il tipo di trasformazione e di tecnologia necessaria per guidare la creazione di valore. La necessità di un'organizzazione di vari tipi di set di dati che desidera raccogliere, rendere accurato, orchestrare e guidare nei modelli di AI/analytics dipende fortemente dai settori in cui opera.
Ad esempio, la pandemia ha sconvolto le industrie manifatturiere. Ci sono stati cambiamenti significativi nelle supply chain, nella disponibilità della forza lavoro e negli obiettivi di sostenibilità. Le aziende stanno ripensando le loro supply chain e operazioni per accelerare la trasformazione digitale.
Una di queste aziende, Reckitt, è uno dei marchi di consumo più rinomati e affidabili al mondo nel settore dell'igiene, dello stato di salute e della nutrizione, attraverso i suoi marchi Lysol, Air Wick, Calgon e altri. Reckitt ha collaborato con IBM per distribuire tecnologie avanzate per connettere e digitalizzare le proprie fabbriche per il settore 4.0. L'obiettivo era fornire ai loro lavoratori le informazioni necessarie per anticipare, prevedere e migliorare l'efficacia complessiva dell'attrezzatura (OEE), l'efficienza energetica e la manutenzione. Questi sforzi, in gran parte dettati dalle tendenze del settore, stanno aiutando Reckitt a sviluppare resilienza e agilità per supportare le mutevoli richieste del mercato per i suoi prodotti.
La trasformazione non è sempre guidata da forze esterne. Molte aziende guardano a funzioni come processi clienti, talenti o operazioni finanziarie e della supply chain, e le reimmaginano per efficienza, ottimizzazione dei processi e gestione dei costi. Un recente studio di Gartner (link esterno a ibm.com) riporta che l'82% dei CFO sta accelerando la propria trasformazione digitale per rendere il proprio business più competitivo.
La tendenza in crescita riguarda l'implementazione di workflow intelligenti, ottenuti attraverso la digitalizzazione e l'automazione dei workflow alimentati dai dati. Per accelerare questi workflow e i loro risultati, le aziende dovranno integrare tecnologie come automazione, blockchain, AI ed edge, con i dati come colonna portante. I vantaggi dell'attivazione di workflow intelligenti sono significativi. In un recente report di IBV sulla virtual enterprise, i leader aziendali affermano che i workflow automatizzati e basati sull'AI migliorano l'esperienza del cliente, l'efficienza e il processo decisionale.
IBM sta distribuendo workflow intelligenti per trasformare i propri processi interni. IBM è riuscita a risparmiare 4 milioni di ore di lavoro integrando l'automazione e l'AI nel 65% dei workflow. Questo ha migliorato l'efficienza e il processo decisionale nei processi finanziari, della supply chain e dei clienti.
Stiamo assistendo a un importante cambiamento nel potere di acquisto della tecnologia dall'IT alle LOB. Infatti, secondo IDC (link esterno a ibm.com), entro il 2023 la spesa tecnologica finanziata dalle aziende supererà quella finanziata dai leader IT. Poiché i leader delle LOB sono sempre più coinvolti nel processo decisionale, nella trasformazione dei clienti e nelle operazioni, stiamo assistendo alla necessità da parte delle LOB di dati curati per supportare le loro analisi e insight. Questo rende ancora più importante includere tecnologie come analytics e AI nella strategia complessiva basata sui dati. Con il coinvolgimento degli stakeholder IT e LOB sin dall'inizio, le aziende risparmieranno tempo e denaro nella progettazione di una strategia di crescita.
CaixaBank, importante gruppo bancario in Spagna e Portogallo, serve una base clienti digitale pari al 70,6%. L'azienda si è concentrata sulla trasformazione digitale per trasformarsi in una banca digitale. Caixa ha collaborato con IBM per implementare una piattaforma Salesforce che ha aiutato a gestire in modo efficiente il contact center, unificare i canali di servizio clienti e unificare la loro piattaforma tecnologica, il tutto con un focus sul miglioramento dell'esperienza utente per clienti e agenti. Mentre il mondo sta diventando iperdigitale, tali trasformazioni dei clienti sono sempre più di proprietà dei leader LOB.
La rapida evoluzione della tecnologia rende difficile per le aziende decidere da dove iniziare e quale ruolo debba svolgere nella loro strategia di crescita. Nella corsa all'innovazione e alla crescita sostenibile, le organizzazioni devono concentrarsi sull'utilizzo della tecnologia nel contesto del settore, dell'ambito e del ruolo.
Devono smettere di implementare la tecnologia fine a se stessa e, piuttosto, far sì che la tecnologia diventi parte integrante della loro strategia aziendale complessiva in questi tre contesti. Le aziende devono strutturare il proprio IT per spostare da un focus sulla riduzione dei costi a una strategia di crescita e creazione di valore. In questo nuovo mondo, le aziende si affideranno non solo ai loro reparti IT, ma a una nuova generazione di partner tecnologici strategici dell'ecosistema per aiutarle a navigare nuove impresate. Questi partner strategici possono supportare la sintesi della strategia resa possibile da analytics, dati, integrazione di tecnologia e funzionalità di business transformation per guidare esperienze umane in grado di trasformare i settori.
Mantieniti al passo con i tempi con i nostri esperti di AI. Ricevi ogni settimana approfondimenti sulle ultime notizie, tendenze e innovazioni in materia di AI e sul loro impatto a livello aziendale.
Supera gli ostacoli e procedi con coraggio e convinzione nell'era dell'AI generativa.
Basandosi sulla conoscenza dei fattori che determinano i costi informatici della gen AI, i CEO possono prendere decisioni più informate sugli investimenti, stabilendo priorità strategiche che rendano l'innovazione e la trasformazione più efficienti in termini di costi.
Reinventa la modalità di lavoro grazie al collegamento tra trasformazione aziendale e tecnologica per sbloccare l'agilità aziendale.
Reinventa e modernizza le risorse umane con l'AI al centro per ottenere risultati aziendali migliori e sbloccare il potenziale dei dipendenti.
Migliora le prestazioni finanziarie e sblocca il valore aziendale con servizi end-to-end che integrano analisi dei dati, AI e automazione in tutti i processi fondamentali.
Fai crescere e trasforma il tuo business reinventando la tua strategia aziendale e il modo in cui lavori.