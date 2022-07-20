In che modo la tecnologia promuove la trasformazione aziendale?

Nella corsa incessante all'innovazione e alla crescita sostenibile, le organizzazioni hanno sempre guardato alla tecnologia come al catalizzatore dei risultati aziendali. Che l'obiettivo fosse focalizzato sull'ottenere dati come singola fonte affidabile per determinare le funzionalità di analytics per il processo decisionale, sulla riduzione dei costi tramite l'ottimizzazione dei processi o sulla continuità aziendale per la sopravvivenza economica in un ambiente competitivo, la tecnologia ha alimentato la creazione di valore attraverso la business transformation.

Esaminiamo la definizione più ampia di business transformation. La business transformation consiste nel realizzare cambiamenti fondamentali nelle operazioni e nei modelli, creando modelli di business digitali per realizzare guadagni di valore significativi. Si tratta di allineare il processo decisionale, le operazioni e i dati per anticipare e rispondere a interruzioni, cambiamenti nei bisogni dei clienti e nuove opportunità di mercato. Gli strumenti di business transformation nell'era digitale includono una chiara strategia di trasformazione digitale, architettura hybrid cloud, analytics approfondita e una suite di tecnologie avanzate: intelligenza artificiale (AI), blockchain, automazione, edge computing e Internet of Things (IoT).

Gli ultimi due anni hanno accelerato il ritmo dei cambiamenti che i clienti stanno vivendo e attuando nella trasformazione digitale. Stiamo assistendo a modelli di trasformazione tecnologica, o "trasformazione digitale", in tre aree fondamentali. La trasformazione digitale è l'adozione di esperienze digital-first per clienti, business partner e dipendenti. In altre parole, questi modelli sono emersi come driver strategici della business transformation guidata dalla tecnologia, e sono allineati in base a:

Esigenze del settore

Dominio o esigenze funzionali

Esigenze basate sui ruoli

Analizziamo nel dettaglio ciascuno dei driver: