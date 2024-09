Axelos, una joint venture tra Capita e l'Ufficio di Gabinetto del Regno Unito, ha sviluppato ITIL. Il framework viene utilizzato per gestire le operazioni e l'infrastruttura IT tramite l'utilizzo di una guida dettagliata. L'obiettivo è promuovere una trasformazione digitale di successo attraverso un'implementazione fluida dei servizi IT per tutto il processo di gestione del cambiamento.

Nel corso degli anni, ITIL è stato modificato per migliorare il processo ed espandersi in base al cambiamento. Esistono quattro versioni e la più recente, ITIL v4, si concentra sull'implementazione di DevOps, automazione e altri processi IT necessari.1 Creato per favorire la moderna trasformazione digitale, ITIL v4 è stato introdotto dall'Industria 4.0.