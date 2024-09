Cos'è la business transformation?

I leader IT non devono solo abbracciare nuove tecnologie, ma anche nuovi modi di lavorare. Devono identificare quale tipo di approccio alla gestione dei progetti di produzione, ad esempio a cascata o agile, è il più adatto. Devono assicurarsi di utilizzare il giusto linguaggio di programmazione non solo per costruire prodotti interni migliori, ma anche per connettersi meglio con gli ecosistemi esterni.

Ad esempio, l'economia globale ora funziona grazie alle interfacce di programmazione delle applicazioni (API), che consentono alle aziende di connettere i servizi tra loro. Ad esempio, uno strumento di gestione del budget utilizza le API per connettersi a vari conti bancari, di investimento e carte di credito, in modo che gli utenti abbiano un quadro completo dei loro asset e dei loro debiti. Una banca che non dispone di un'API potrebbe perdere i clienti che desiderano utilizzare questo strumento di gestione e non possono accedere in tempo reale alle informazioni della banca.