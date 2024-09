Per aiutare la Recording Academy a ridefinire le proprie offerte digitali per i fan, IBM Consulting® ha iniziato con la sua metodologia IBM Garage™, che utilizza una versione di livello enterprise di design thinking per accelerare il processo di progettazione e sviluppo. Durante queste sessioni Garage, il team ha stabilito che gli appassionati di musica volevano storie ricche di particolari e intriganti sui loro musicisti preferiti la notte dei GRAMMY Awards. Ma lo spettacolo è dinamico e piuttosto imprevedibile, con una varietà di artisti che si esibiscono diverse ore in una serie di ambientazioni, dal Red Carpet al palco dei GRAMMY. E il team editoriale della Recording Academy non potrebbe mai ricercare, scrivere, modificare e pubblicare storie su centinaia di artisti in tempo reale.

Per risolvere questo problema, IBM Consulting ha sfruttato la potenza dell'AI generativa creando un motore di creazione dei contenuti per produrre "Storie AI con IBM watsonx™." Il team ha iniziato con un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) open source chiamato Llama 2, disponibile sulla piattaforma IBM® watsonx.ai™ . Hanno quindi addestrato il modello utilizzando i dati proprietari e affidabili della Recording Academy e lo hanno messo a punto per produrre contenuti coerenti con gli standard del marchio e il tono di voce della Recording Academy. Il modello e il suo output sono monitorati da IBM Consulting per evitare derive o allucinazioni.

«Abbiamo le stesse preoccupazioni di numerose altre organizzazioni sull'affidabilità dell'AI generativa," afferma Harvey Mason Jr., CEO della Recording Academy. "Ma ci siamo affidati a IBM per creare e gestire il modello nel modo giusto."

Per aiutare gli editori della Recording Academy a utilizzare il modello AI generativa prima e durante lo spettacolo, il team ha creato una dashboard AI Content Builder che accelera e semplifica il processo di pubblicazione di nuovi contenuti. Gli editor interagiscono con AI Content Builder utilizzando prompt, sia in formato libero sia pregenerati. Effettuano quindi tutte le modifiche necessarie ai contenuti prima di pubblicarli direttamente su GRAMMY.com o sui canali social della Recording Academy, come Instagram o TikTok.

"È fantastico", afferma Katie Stockman, Director of Business Intelligence presso la Recording Academy. "IBM ha creato un motore di contenuti di AI generativa nel giro di poche settimane. Il nostro team è ancora molto attivo nella revisione e nell'editing dei contenuti. Ma la qualità dell'output è stata ottima. E ci sta davvero aiutando a reinventare il modo in cui viene svolto il lavoro."

Per i membri, le sfide erano molto diverse. Due anni fa, l'Academy ha riconosciuto la necessità di coinvolgere meglio i suoi membri attraverso i canali digitali. Hanno iniziato il processo di migrazione del database CRM legacy sulla piattaforma Salesforce basata su cloud. Ma il team si è presto reso conto di aver bisogno di aiuto per ottimizzare l'uso delle piattaforme Salesforce Experience Cloud e Salesforce Marketing Cloud nell'ambito di una più ampia trasformazione digitale.

"Volevamo migliorare l'esperienza dei candidati e rendere le nostre comunicazioni con loro più efficienti e significative," afferma Kelley Purcell, Vice President of Membership & Industry Relations per la Recording Academy. "Il team di IBM Consulting ci sta aiutando a utilizzare Salesforce per fare proprio questo, sbloccando davvero tutto il potenziale della piattaforma per semplificare e personalizzare l'esperienza."

IBM Consulting ha collaborato con la Recording Academy per sviluppare una roadmap incentrata su una serie di percorsi digitali specifici comuni tra i membri: nomine, emissione dei biglietti, votazioni e rinnovi dei membri. I lavori sono iniziati poche settimane prima della pubblicazione delle candidature per i GRAMMY 2023.

Anche in questo caso, IBM Consulting ha utilizzato la metodologia IBM Garage per definire i percorsi utente e ha implementato una serie di acceleratori Salesforce precostituiti che hanno consentito di risparmiare 1.000 ore di sviluppo e hanno permesso alla Recording Academy di personalizzare l'esperienza nel tempo per le nomine della 65esima edizione dei GRAMMY®. Il processo, ora automatizzato, accompagna i candidati ai GRAMMY in un viaggio coinvolgente e facile da seguire, in cui possono accedere a tutte le interessanti informazioni relative ai GRAMMY, come gli eventi che precedono la cerimonia e le modalità di acquisto dei biglietti.

La seconda fase di questo lavoro è iniziata immediatamente dopo i GRAMMY del 2023. Il progetto comprende un'esperienza senza soluzione di continuità per i pagamenti, lo sviluppo di un'esperienza per i membri per un'app mobile, il miglioramento della sicurezza e dei permessi e le fasi finali della migrazione dei processi legacy sulla piattaforma Salesforce.