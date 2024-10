Esempio di strumenti modernizzati: Frito-Lay

Il gigante degli snack Frito-Lay ha deciso di ottimizzare la produttività in tutti i suoi sistemi e migliorare il servizio per i rivenditori con Salesforce. Gli sforzi di trasformazione digitale di Frito-Lay hanno richiesto l'aiuto di esperti incentrati sull'utente di IBM Consulting e di IBM Salesforce. Insieme, hanno collaborato per espandere la strategia di e-commerce di Frito-Lay e per creare un workflow più snello per i dipendenti in prima linea.

Attraverso un'ampia ricerca sugli utenti condotta dal team di esperti di IBM Garage e IBM iX, il team di Frito-Lay e IBM è arrivato a due soluzioni basate su piattaforme Salesforce. Queste due soluzioni hanno creato strumenti modernizzati sia per i rivenditori che per i dipendenti. "Snacks to You" è una soluzione di e-commerce avanzata che aiuta le piccole imprese a semplificare il processo di ordinazione e consegna. "Sales Hub", basato su Salesforce Service Cloud, è la seconda soluzione ideata dal team e lavora per semplificare la logistica sul back-end. Queste soluzioni si concentravano sull'ottimizzazione per gli utenti e richiedevano un ripensamento del modo in cui i processi venivano eseguiti in passato.

Esempio di infrastruttura tecnologica trasformata: Water Corporation

Water Corporation, un'entità statale con sede nell'Australia occidentale, gestisce condutture che forniscono acqua, acque reflue e servizi di drenaggio a una regione che si estende per circa 2,6 milioni di km. L'organizzazione si affida all'architettura SAP per gestire le sue risorse critiche e ha riconosciuto la situazione di obsolescenza in cui si trovavano i server on-premise che supportavano l'infrastruttura SAP. Invece di acquistare altro hardware, l'organizzazione è passata a una strategia basata sul cloud.

Water Corporation ha scelto IBM Consulting per pianificare questa migrazione di ampia portata. Ha scelto Amazon Web Services (AWS) per potenziare i sistemi SAP critici e la tecnologia IBM watsonx Code Assistant per fornire raccomandazioni di codice per le funzioni di automazione che supportano la migrazione e la manutenzione dell'ambiente SAP.

IBM Consulting e Water Corporation hanno stimato che la nuova strategia di automazione farà risparmiare all'azienda circa 1.500 ore di lavoro manuale associate al supporto infrastrutturale. Inoltre, la strategia riduce le emissioni di carbonio di circa 150 tonnellate all'anno. Il passaggio a un nuovo ambiente SAP rappresenta una trasformazione digitale che ha richiesto un enorme coordinamento tra Water Corporation e i suoi partner, ma ha prodotto un risultato utile che alla fine preparerà l'azienda verso un futuro digitale di successo.

Esempio di esperienza del cliente reimmaginata: Camping World

La pandemia di COVID-19 ha incrementato il numero di clienti in un modo senza precedenti per Camping World, il principale rivenditore di veicoli ricreazionali (RV), rivelando alcuni problemi con l'infrastruttura esistente. L'azienda, che si affida ai suoi contact center e al servizio clienti, ha riscontrato delle lacune nella gestione degli agenti e nei tempi di risposta man mano che l'attività cresceva.

Camping World si è rivolta a IBM Consulting per rispondere alle sue preoccupazioni. La risposta era una soluzione incentrata sulle persone, che permettesse di scalare le operazioni. Il rivenditore ha finito per optare per uno strumento di AI cognitiva sviluppato da IBM per modernizzare i call center di Camping World e migliorare il percorso del cliente dall'inizio alla fine. La soluzione è basata su IBM watsonx Assistant ed è integrata con una piattaforma cloud conversazionale chiamata LivePerson. Ampliando le funzionalità telefoniche e di domanda, Camping World è più adatto a servire i propri clienti, inviando le domande più semplici all'agente virtuale, chiamato Arvee, piuttosto che a un agente umano. Arvee attiva gli agenti umani per domande più complesse fornendo comunque a tutti i clienti le risposte di cui hanno bisogno.

Esempio di piattaforma di integrazione dati intelligente: State Bank of India

State Bank of India (SBI) ha visto la sua base di clienti aumentare il proprio patrimonio e ha scoperto che erano alla ricerca di nuove opportunità. La SBI è la più grande banca del settore pubblico del Paese e costituisce il fondamento finanziario dell'India. Pertanto, era importante che l'istituzione rimanesse all'avanguardia e si orientasse verso il futuro digitale.

Per creare un mercato finanziario mobile, la banca ha utilizzato la metodologia IBM Garage. I rappresentanti delle banche hanno lavorato a stretto contatto con i designer, gli architetti e gli analisti di IBM Garage per collaborare in tutte le discipline del progetto e analizzare le metriche. La visione della banca era quella di un one-stop-shop unico che rispondesse a tutte le esigenze dei clienti sotto forma di un'app mobile. L'hanno chiamata "YONO", ovvero "Ne serve uno solo". IBM ha collaborato con SBI per progettare i workload e creare un sistema di sicurezza in grado di supportare la soluzione e migliorare ulteriormente l'esperienza del cliente.