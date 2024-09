Basato su Salesforce Commerce Cloud, Snacks to You consente alle piccole imprese, come i piccoli negozi e i furgoni di street food, di ordinare gli snack Frito-Lay online. La piattaforma di e-commerce aiuta i clienti a semplificare il processo di ordinazione e consegna, fornendo loro un'offerta di prodotti più ampia. L'applicazione è completamente integrata con il motore AI proprietario di Frito-Lay per l'analisi degli snack, il che significa che è in grado di utilizzare i dati per suggerire le ordinazioni in base alle preferenze stagionali, alle tendenze regionali e agli eventi live come il Super Bowl. La piattaforma può anche prevedere quando il magazzino dei rivenditori si sguarnirà e consigliare assortimenti mirati. Un dashboard mostra dati storici, analisi predittive e persino un "punteggio snack" che indica quanto è probabile che i clienti apprezzino un prodotto.

Sales Hub, con tecnologia Salesforce Service Cloud, unisce il back office con il frontline, offrendo ai dipendenti un'esperienza di utilizzo continuativo su dispositivi mobili. Salesforce Field Service Lightning assicura che i percorsi siano assistiti in modo appropriato, creando un canale di comunicazione fluido tra la prima linea e la spedizione, offrendo agli autisti e agli addetti al merchandising la possibilità di adattare rapidamente e reindirizzare le risorse in caso di problemi. Il geotagging controlla automaticamente i gli autisti in consegna all'interno e all'esterno dei negozi, può calcolare il chilometraggio e consigliare percorsi di consegna più efficienti. Monitorando lo stato e i tempi di consegna, l'app può avvisare i dipendenti in caso di ritardi e quindi ridurre i tempi di inattività e le attese. L'app per dispositivi mobili fornisce inoltre utili istruzioni di stoccaggio e planogrammi, in modo che i dipendenti possano apportare modifiche in tempo reale all'inventario dei prodotti. I dirigenti e i dipendenti possono anche accedere ai fogli ore, effettuare richieste di ferie e apportare modifiche tempestive alla pianificazione.

L'approccio IBM Garage alla trasformazione digitale di Frito-Lay ha avuto successo grazie alla sinergia tra i due percorsi di IBM Garage: innovazione e trasformazione. Questi percorsi hanno creato il quadro di riferimento per la ricerca e la sperimentazione di soluzioni in tutte le attività, per risolvere i punti deboli dal punto di vista dei dipendenti o dei clienti. Per allineare gli sforzi di innovazione e trasformazione e assicurarsi che tutti stessero lavorando verso una visione comune, i team hanno definito i "Fili conduttori". Questi sono le visioni ambiziose delle esperienze utente che attraversano ogni aspetto del progetto. Partendo da questo bagaglio di esperienze, il team di innovazione proponeva idee per risolvere il problema, senza vincoli, cercando la tecnologia migliore per ogni esigenza. Una volta convalidata con un prodotto adatto minimo (MVP) funzionante, le squadre di trasformazione hanno ricalibrato pratiche agili per creare, testare e distribuire rapidamente la soluzione che meglio soddisfacesse le esigenze degli utenti. Il risultato è una bellissima esperienza utente con un'architettura pulita alle spalle.