Le organizzazioni si stanno muovendo verso una più ampia automazione dei workflow in tutte le operazioni e all'interno dei processi IT. Questo aiuta ad accelerare i processi e a migliorare la comunicazione.
L'automazione dei workflow ottimizza i processi sostituendo le attività manuali con un software che esegue tutto o parte di un processo. Oggi, questo viene solitamente realizzato tramite software di automazione dei workflow che includono funzionalità drag and drop a uso limitato di codice e interfacce utente progettate per facilitare l'adozione.
Molti strumenti includono anche l'intelligenza artificiale (AI), sebbene ciò non sia necessario per automatizzare con successo i workflow. I programmi logici basati su regole sono altrettanto efficaci nell'affrontare le inefficienze dei workflow e nel fornire una collaborazione più semplice.
L'automazione riduce gli errori umani ed elimina molte attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo, come l'immissione manuale dei dati. Le organizzazioni con processi manuali obsoleti non possono adattarsi in modo affidabile a processi ad alta intensità di manodopera e capitale. Aggiungendo l'automazione, le aziende hanno migliorato la capacità di scalabilità.
L'automazione dei workflow beneficia le aziende anche nei seguenti modi:
L'automazione dei workflow favorisce il rilascio di aggiornamenti più efficaci e canali di comunicazione più chiari tra sviluppatori e team operativi, due aree tradizionalmente indipendenti. Essa supera le barriere comuni del DevOps (come colli di bottiglia e ritardi nei follow-up) causate dalla separazione tra i canali di sviluppo e operazioni.
L'automazione dei workflow crea una migliore supervisione amministrativa attraverso il cloud, la rete, il sistema operativo e l'interattività dipartimentale. Inoltre, aggiunge un livello critico di visualizzazione per configurare, supervisionare e analizzare meglio lo stato di salute, la sicurezza e le carenze della rete.
Esistono due tipi di automazione dei workflow: workflow dei processi aziendali (BP) e workflow dei processi robotici (RP).
La metodologia di business process management (BPM) è il modo in cui le aziende strutturano i processi per servire al meglio i clienti. Guida i workflow dei processi aziendali verso una maggiore efficienza per raggiungere obiettivi mission-critical. In molti casi, il software di automazione dei workflow è progettato con la filosofia BPM. Il software automatizza i workflow dei processi aziendali per ottimizzare le attività che storicamente venivano eseguite manualmente. Le caratteristiche di compilazione automatica e macro di Excel sono primi esempi di automazione dei workflow.
Oggi, il software automatizza i processi robotici (Robotic Process Automation o RPA) ed è progettato per consentire ai robot di svolgere un lavoro in modo simile agli umani. In molti casi, i bot lavorano a fianco dell'IT (così come in altri campi) per supportare i processi amministrativi. I bot possono identificare e suggerire le informazioni più rilevanti per risolvere gli errori di elaborazione. I bot possono anche mitigare le richieste all'help desk, le autenticazioni di accesso e intervenire negli errori di elaborazione.
L'automazione dei workflow è un termine tecnico per una pratica in uso da centinaia di anni. Le linee di assemblaggio e la manifattura durante la rivoluzione industriale e, successivamente, l'agricoltura sono stati tra i primi settori a utilizzare i workflow di RPA. Tuttavia, si trattava di soluzioni basate sulle macchine, non sul software.
È possibile applicare l'automazione alla maggior parte dei tipi di workflow. Ad esempio, puoi automatizzare i documenti dei modelli di onboarding dei dipendenti per le risorse umane o impostare e automatizzare il workflow di approvazione per tutti i membri del tuo team.
Troverai software di automazione dei workflow nella maggior parte dei campi e settori:
Le startup di automazione dei workflow stanno innovando il processo dei workflow per offrire automazioni di rete standardizzate, processi di approvazione e sincronizzazione dei dati tra le applicazioni con soluzioni API integrate.
L'aspetto più significativo è il passaggio all'automazione dei workflow a uso limitato di codice, che amplia l'ambito di chi può creare e implementare i workflow, includendo i responsabili delle decisioni e i collaboratori diretti. Il risultato è che le organizzazioni potrebbero abbandonare le strutture organizzative gerarchiche a favore di sistemi più simmetrici e collaborativi, che accelerano il miglioramento dei processi.
L'AI nell'automazione dei workflow è un'altra grande tendenza in azienda. L'automazione basata su AI consente alle aziende di attingere a modelli di dati e machine learning per impiegare analisi predittive e insight per migliorare i processi.
Queste soluzioni sono destinate a trasformare l'ecosistema delle reti IT, in cui l'amministrazione della rete è considerata uno degli ultimi processi manuali ancora da automatizzare.
Il software di automazione dei workflow in arrivo oggi sul mercato includerà caratteristiche che migliorano la capacità dell'IT di controllare e risolvere i problemi di rete. I workflow visivi guadagneranno terreno per facilitare la creazione e la mediazione dei workflow tra le reti IT.
Le aziende possono anche contare su workflow basati su modelli che possono essere utilizzati come elementi costitutivi per gestire future automazioni, nonché su caratteristiche integrative con l'automazione dei workflow preesistente.
Il software di automazione dei workflow di IBM è una soluzione a uso limitato di codice che si integra con soluzioni cloud di terze parti di uso comune e impiega applicazioni a uso limitato di codice e machine learning.
La principale offerta di automazione dei workflow di IBM è IBM Cloud Pak for Business Automation. Consente alle aziende di collegare processi, informazioni e persone per una visione olistica del business. IBM Cloud Pak for Business Automation include anche analytics, caratteristiche di collaborazione e un sistema di gestione delle business rules.
La nostra soluzione è flessibile, progettata per gestire qualsiasi stile di workflow. Utilizza la logica basata su regole per creare workflow automatizzati per operazioni aziendali. I workflow possono essere standardizzati e riutilizzati per ridurre le inefficienze e dare al tuo team più tempo per le attività di alto valore.
Maggiori informazioni su come IBM Cloud Pak for Business Automation consente alla tua azienda di utilizzare caratteristiche scalabili in tutte le sue operazioni.
