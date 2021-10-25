Esistono due tipi di automazione dei workflow: workflow dei processi aziendali (BP) e workflow dei processi robotici (RP).

Workflow dei processi aziendali

La metodologia di business process management (BPM) è il modo in cui le aziende strutturano i processi per servire al meglio i clienti. Guida i workflow dei processi aziendali verso una maggiore efficienza per raggiungere obiettivi mission-critical. In molti casi, il software di automazione dei workflow è progettato con la filosofia BPM. Il software automatizza i workflow dei processi aziendali per ottimizzare le attività che storicamente venivano eseguite manualmente. Le caratteristiche di compilazione automatica e macro di Excel sono primi esempi di automazione dei workflow.

Workflow dei processi robotici

Oggi, il software automatizza i processi robotici (Robotic Process Automation o RPA) ed è progettato per consentire ai robot di svolgere un lavoro in modo simile agli umani. In molti casi, i bot lavorano a fianco dell'IT (così come in altri campi) per supportare i processi amministrativi. I bot possono identificare e suggerire le informazioni più rilevanti per risolvere gli errori di elaborazione. I bot possono anche mitigare le richieste all'help desk, le autenticazioni di accesso e intervenire negli errori di elaborazione.

L'automazione dei workflow è un termine tecnico per una pratica in uso da centinaia di anni. Le linee di assemblaggio e la manifattura durante la rivoluzione industriale e, successivamente, l'agricoltura sono stati tra i primi settori a utilizzare i workflow di RPA. Tuttavia, si trattava di soluzioni basate sulle macchine, non sul software.