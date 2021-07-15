Il trasferimento di file gestito (MFT) è una piattaforma tecnologica che consente alle organizzazioni di scambiare efficacemente i dati elettronici tra sistemi e persone, sia all'interno che all'esterno dell'azienda, in modo sicuro e conforme alle normative vigenti.
L'MFT è un mezzo più affidabile ed efficiente per il trasferimento sicuro di dati e file, superando applicazioni come file transfer protocol (FTP), hypertext transfer protocol (HTTP), secure file transfer protocol (SFTP) e altri metodi.
Le organizzazioni si affidano sempre più all'MFT per supportare le proprie esigenze e obiettivi aziendali in un modo che FTP non è in grado di fare. L'FTP presenta molte sfide, come le lacune nella sicurezza dei dati, la mancanza di visibilità quando si verifica un problema, il ripristino manuale tempestivo da errori e le costose tariffe SLA dovute a prestazioni insufficienti.
Le aziende si affidano ogni giorno allo scambio di dati di file elettronici. Senza il software MFT, i dati non strutturati—tutto dai report, ai contratti e ai dati di progetto, alle informazioni su clienti e dipendenti—sono esposti a manipolazioni e perdite. Il trasferimento efficiente dei file tra i sistemi interni e i partner esterni, in modo sicuro e con tracce di verifica, è fondamentale per il successo di un'organizzazione.
Ci sono diversi fattori che spingono le aziende a passare all'MFT:
Crittografa i trasferimenti interni ed esterni, in transito e inattivi. Trasferimento sicuro dei file con funzionalità avanzate come interruzioni di sessione e ispezione del protocollo massimizzano la protezione dei dati sensibili su più livelli.
Offre un trasferimento dati tempestivo e flessibile attraverso una serie di attività di trasferimento di file e supporto per diversi tipi di file, tra cui contenuti multimediali, PDF, e-mail, XML, EDI e altro ancora.
Fornisce una visione a 360 gradi quasi in tempo reale. Le aziende possono vedere chi trasferisce i file, cosa condividono e il volume che passa attraverso il sistema. Potenziali problemi come ritardi e trasferimenti non riusciti sono visibili prima che influiscano sui processi aziendali a valle o diventino SLA mancati.
Offre una crittografia avanzata per aiutare le aziende a evitare gli errori di conformità, che possono portare a multe salate. Supporta tracce di verifica approfondite per garantire la conformità alle normative.
Condividi in modo sicuro il trasferimento di informazioni mission-critical all'interno della tua azienda e nella tua rete di partner.
Utilizza una soluzione integrata su cloud che riunisce B2B, supporto applicativo e MFT in una piattaforma orientata ai servizi.
Trasferisci i dati in modo sicuro e più veloce con la tecnologia FASP brevettata di IBM Aspera.
Semplifica la collaborazione lungo la supply chain digitalizzando e automatizzando le transazioni B2B con IBM Sterling B2B Integration SaaS, una piattaforma basata sul cloud che aiuta le aziende a connettersi e scambiare dati in modo efficiente con i propri clienti, fornitori e distributori.