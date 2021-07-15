Che cos'è Managed File Transfer (MFT)?

Esplora la soluzione MFT di IBM Iscriviti per ricevere aggiornamenti sulla sostenibilità
Illustrazione con collage di pittogrammi di profili di visi, foglie, nuvole
Che cos'è Managed File Transfer (MFT)?

Il trasferimento di file gestito (MFT) è una piattaforma tecnologica che consente alle organizzazioni di scambiare efficacemente i dati elettronici tra sistemi e persone, sia all'interno che all'esterno dell'azienda, in modo sicuro e conforme alle normative vigenti.

L'MFT è un mezzo più affidabile ed efficiente per il trasferimento sicuro di dati e file, superando applicazioni come file transfer protocol (FTP), hypertext transfer protocol (HTTP), secure file transfer protocol (SFTP) e altri metodi. 

Le organizzazioni si affidano sempre più all'MFT per supportare le proprie esigenze e obiettivi aziendali in un modo che FTP non è in grado di fare. L'FTP presenta molte sfide, come le lacune nella sicurezza dei dati, la mancanza di visibilità quando si verifica un problema, il ripristino manuale tempestivo da errori e le costose tariffe SLA dovute a prestazioni insufficienti.
Vantaggi del trasferimento di file gestito

Le aziende si affidano ogni giorno allo scambio di dati di file elettronici. Senza il software MFT, i dati non strutturati—tutto dai report, ai contratti e ai dati di progetto, alle informazioni su clienti e dipendenti—sono esposti a manipolazioni e perdite. Il trasferimento efficiente dei file tra i sistemi interni e i partner esterni, in modo sicuro e con tracce di verifica, è fondamentale per il successo di un'organizzazione.

Ci sono diversi fattori che spingono le aziende a passare all'MFT:

  • .
  • Sicurezza dei dati: le violazioni dei dati di alto profilo e i trasferimenti non riusciti possono avere un impatto drastico sui profitti e sulla reputazione di un'azienda. L'MFT offre una strategia di sicurezza preventiva con monitoraggio e convalida in tempo reale, politiche di sicurezza e controlli per proteggere i dati in transito o inattivi.

  • .
  • Crescita dei dati: I dati sono ovunque e le aziende si trovano ad affrontare file più grandi e variegati rispetto al passato. Il numero di utenti che condividono file è cresciuto, così come il numero di endpoint e dispositivi. E man mano che i file diventano più grandi, il tempo per trasferire i big data su distanze globali si allunga. L'MFT offre una governance affidabile e automatizzata per il trasferimento dei file all'interno e all'esterno dell'azienda e può accelerare i trasferimenti di big data in tutto il mondo.

  • .
  • Conformità normativa: i requisiti legislativi e di settore, come Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS), Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPPA), Basel II, Sarbanes-Oxley Act (SOX) e altri, in genere hanno standard di sicurezza dei dati rigorosi. L'utilizzo di un sistema MFT correttamente configurato per crittografare, trasmettere, monitorare e memorizzare dati sensibili consente alle organizzazioni di rispettare i mandati di sicurezza.

  • .
  • Mega trend tecnologici: con l'adozione di tecnologie trasformative il trasferimento dei file è diventato più complesso. La crescita dei big data, delle applicazioni cloud, dell'intelligenza artificiale, dell'analytics dei dati e dell'Internet of Things (IoT) premia la velocità e la mole dei trasferimenti di file. L'MFT offre funzionalità avanzate e supporto per più piattaforme, dispositivi mobili, applicazioni e altre infrastrutture IT esistenti.

  • .
  • Visibilità: le aziende devono anticipare i fattori di rischio per limitare i danni. La visibilità operativa sui trasferimenti dei file porta alla risoluzione proattiva dei problemi, come i trasferimenti falliti e il miglioramento della conformità agli impegni SLA.
.
Scopri perché i leader IT scelgono l'MFT invece dell'FTP
Funzionalità principali di un trasferimento di file gestito efficace
Protezione

Crittografa i trasferimenti interni ed esterni, in transito e inattivi. Trasferimento sicuro dei file con funzionalità avanzate come interruzioni di sessione e ispezione del protocollo massimizzano la protezione dei dati sensibili su più livelli

.
Trasferimento di file semplificato

Offre un trasferimento dati tempestivo e flessibile attraverso una serie di attività di trasferimento di file e supporto per diversi tipi di file, tra cui contenuti multimediali, PDF, e-mail, XML, EDI e altro ancora.
Visibilità completa

Fornisce una visione a 360 gradi quasi in tempo reale. Le aziende possono vedere chi trasferisce i file, cosa condividono e il volume che passa attraverso il sistema. Potenziali problemi come ritardi e trasferimenti non riusciti sono visibili prima che influiscano sui processi aziendali a valle o diventino SLA mancati

.
Standard di conformità

Offre una crittografia avanzata per aiutare le aziende a evitare gli errori di conformità, che possono portare a multe salate. Supporta tracce di verifica approfondite per garantire la conformità alle normative.
Soluzioni correlate
IBM Sterling Secure File Transfer

Condividi in modo sicuro il trasferimento di informazioni mission-critical all'interno della tua azienda e nella tua rete di partner.

 Esplora Secure File Transfer
IBM webMethods MFT

Utilizza una soluzione integrata su cloud che riunisce B2B, supporto applicativo e MFT in una piattaforma orientata ai servizi.

 Esplora webMethods MFT
IBM Aspera

Trasferisci i dati in modo sicuro e più veloce con la tecnologia FASP brevettata di IBM Aspera.

 Esplora Aspera
Risorse Quattro elementi chiave per monitorare e controllare il trasferimento sicuro dei file
Migliora notevolmente la sicurezza, la verificabilità, l'erogazione dei servizi e la scalabilità delle tue operazioni di trasferimento di file.
Rapporto Ovum sul trasferimento di file gestito
Ottieni dettagli sul modo in cui IBM sta modernizzando le soluzioni MFT per i requisiti IT aziendali in evoluzione.
Come diventare un campione del trasferimento di file
Ottieni visibilità e governance, in particolare nell'intero ambiente MFT. Ecco il modo più semplice per monitorare i tuoi trasferimenti di file come un campione.
Fai il passo successivo

Semplifica la collaborazione lungo la supply chain digitalizzando e automatizzando le transazioni B2B con IBM Sterling B2B Integration SaaS, una piattaforma basata sul cloud che aiuta le aziende a connettersi e scambiare dati in modo efficiente con i propri clienti, fornitori e distributori.

 Esplora B2B Integration SaaS Provalo gratis per 30 giorni