L'MFT è un mezzo più affidabile ed efficiente per il trasferimento sicuro di dati e file, superando applicazioni come file transfer protocol (FTP), hypertext transfer protocol (HTTP), secure file transfer protocol (SFTP) e altri metodi.

Le organizzazioni si affidano sempre più all'MFT per supportare le proprie esigenze e obiettivi aziendali in un modo che FTP non è in grado di fare. L'FTP presenta molte sfide, come le lacune nella sicurezza dei dati, la mancanza di visibilità quando si verifica un problema, il ripristino manuale tempestivo da errori e le costose tariffe SLA dovute a prestazioni insufficienti.