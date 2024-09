Risorse

Schede tecniche e demo Scheda tecnica: IBM Sterling Secure File Transfer Scopri come gestire meglio i trasferimenti di file e spostare i dati in modo sicuro alla velocità e alle dimensioni della tua azienda. Schede tecniche e demo Demo: IBM Sterling Secure File Transfer Scopri in che modo una piattaforma standardizzata di sistemi di trasferimento di file gestito può semplificare e proteggere la tua infrastruttura di spostamento dei file. Leadership di pensiero Rapporto Ovum: Trasferimento di file gestito da IBM La società di analisi Ovum condivide i dettagli sul modo in cui IBM sta modernizzando le soluzioni MFT per l'evoluzione dei requisiti IT aziendali. Leadership di pensiero IDC: il valore aziendale delle soluzioni Sterling di integrazione B2B e di trasferimento dei file gestito Scopri in che modo IDC calcola un valore medio annuo di 14,72 milioni di USD per organizzazione che i clienti IBM potrebbero ricevere. Leadership di pensiero Panoramica del valore aziendale IDC delle soluzioni Sterling di integrazione B2B e di trasferimento dei file gestito Scopri i risultati chiave, l'impatto aziendale e i fattori che contribuiscono a dimostrare il valore delle soluzioni Sterling di integrazione B2B e di trasferimento dei file gestito di IBM.