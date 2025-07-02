Prima delle pratiche di rete attuali, gli ingegneri informatici dovevano spostare fisicamente i computer per condividere i dati tra i dispositivi: un compito arduo in un'epoca in cui i computer erano grandi e ingombranti.

Per semplificare il processo (soprattutto per i dipendenti governativi), il Dipartimento della Difesa ha finanziato la creazione della prima rete informatica funzionante (chiamata infine ARPANET) alla fine degli anni '60. Questa pietra miliare ha gettato le basi non solo per Internet ma anche per il cloud networking, che oggi supporta infrastrutture e servizi di applicazione distribuiti a livello globale.

Da allora, le pratiche di rete e i sistemi informatici che le guidano si sono evoluti enormemente. Le moderne reti informatiche facilitano la comunicazione tra più dispositivi su larga scala per ogni scopo di business, intrattenimento e ricerca. Internet, la ricerca online, le e-mail, la condivisione di audio e video, il commercio online, il live streaming e i social media esistono grazie ai progressi dell'informatica nel networking.

In ambito aziendale, questo progresso ha portato a modelli di rete più flessibili orientati all'infrastruttura cloud. Le organizzazioni si affidano sempre più a strategie di networking hybrid cloud e multicloud, in cui le applicazioni e i dati fluiscono perfettamente tra l'infrastruttura on-premise e gli ambienti cloud forniti dai provider di servizi cloud. Alcuni noti provider sono AWS, Microsoft Azure, IBM® Cloud e Google Cloud Platform. Questa strategia di rete cloud-first consente alle aziende di scalare le risorse in modo dinamico, ridurre i costi dell'infrastruttura e accedere a servizi avanzati senza mantenere l'hardware fisico.

L'intelligenza artificiale (AI) e il machine learning (ML) stanno trasformando ulteriormente il networking, dando vita a sistemi più intelligenti e adattivi. Queste tecnologie aiutano ad automatizzare la gestione della rete, a migliorare la sicurezza attraverso il rilevamento delle anomalie e a ottimizzare le prestazioni prevedendo e rispondendo ai modelli di traffico in tempo reale.