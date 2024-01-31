Cos'è la topologia di rete?

Una rete è composta da nodi (i punti di connessione di una rete) e dai collegamenti che li collegano. Ad esempio, in una rete locale (LAN), ogni computer è un nodo. Un router è un dispositivo che funge da nodo quando collega il computer a internet. Un bridge di rete è un tipo di nodo che collega tra loro due segmenti di rete, consentendo il flusso di dati tra di essi. Un ripetitore riceve le informazioni, le pulisce dal rumore e poi ritrasmette il segnale al nodo successivo della rete.

I collegamenti sono i mezzi di trasmissione utilizzati per inviare informazioni tra i nodi della rete. Il tipo di collegamento più comune è il cavo, anche se il tipo di cavo utilizzato dipende dalla rete che si sta creando. Ad esempio, i cavi coassiali sono comunemente usati per le reti LAN, i cavi a doppino intrecciato sono ampiamente utilizzati per le linee telefoniche e nelle reti di telecomunicazioni, i cavi in fibra ottica trasportano impulsi di luce che comunicano dati e sono spesso utilizzati per internet ad alta velocità e cavi di comunicazione sottomarini.