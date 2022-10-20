Esistono tre tipi principali di strumenti di monitoraggio reti.

1. Gli strumenti basati su SNMP utilizzano il protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) per interagire con l'hardware di rete. Questi strumenti monitorano in tempo reale lo stato e l'utilizzo delle risorse, come le statistiche della CPU, il consumo della memoria, i byte trasmessi e ricevuti e altre metriche. SNMP è uno dei protocolli di monitoraggio più utilizzati, insieme a Microsoft Windows Management Instrumentation (WMI) per i server Windows e Secure Shell (SSH) per i server Unix e Linux.

2. Gli strumenti basati su flussi consentono di monitorare il flusso di traffico per generare statistiche su protocolli e utenti. Alcuni strumenti controllano anche le sequenze di pacchetti per identificare i problemi di prestazioni tra due indirizzi IP. Questi tool acquisiscono i dati di flusso del traffico e li inviano a un raccoglitore centrale per l'elaborazione e l'archiviazione.

3. Le soluzioni di monitoraggio attivo iniettano pacchetti nella rete e misurano la raggiungibilità end-to-end, il tempo di andata e ritorno, la larghezza di banda, la perdita di pacchetti, l'utilizzo dei link e altro ancora. Effettuando e misurando transazioni in tempo reale dalla prospettiva dell'utente, queste soluzioni consentono un rilevamento più rapido e affidabile dei disservizi e dei cali di prestazioni.

I metodi di monitoraggio si dividono inoltre in metodi "con agente" o "senza agente". Il monitoraggio basato su agente comporta l'installazione sul dispositivo monitorato di un "agente", ovvero una piccola applicazione o un software. Il monitoraggio senza agente (che utilizza i protocolli SNMP e SSH) non richiede l'installazione di alcunché, in quanto il software accede direttamente al dispositivo monitorato.